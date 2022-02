Crónica 13-02-2022

Buscan sensibilizar y generar conciencia sobre la Violencia entre los jóvenes



SernamEG, INJUV y Seremi de la Mujer trabajan para concientizar a la población juvenil







La actividad tenía como objetivo posicionar la importancia de visibilizar, generar conciencia y avanzar en cambios sociales que permitan disminuir los casos de violencia que ocurren entre los jóvenes, principalmente en las relaciones de pareja.



Datos de un estudio realizado por la Universidad del Alba en Antofagasta a 60 participantes hombres y adolescentes de 15 años, los celos son el principal motivo de conflictos en parejas jóvenes y otro porcentaje relevador es la dificultad que tienen los jóvenes para identificar situaciones de violencia en sus relaciones.



Para esta iniciativa se unieron el Maule las autoridades regionales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Antonieta Morales; Juana Vergara del Ministerio de la MujerYEG y Gisela Acevedo, directora subrogante de INJUV, quienes llegaron hasta el primer piso del Mall Plaza Centro en Talca entregando material con el mensaje “Tú #NoLoHagas” y dialogando con el público joven, a fin de generar un cambio cultural en las relaciones de pareja, pero desde temprana edad.



Al respecto la directora Antonieta Morales destacó que la iniciativa comunicacional se realiza en el marco del 7 de febrero que fue el Día de la No Violencia en el Pololeo y también anticipándose al día 14 de febrero, en que todo el mundo hace una demostración de amor a su pareja celebrando el “Día de los Enamorados”.



“En ese contexto es que estamos junto a INJUV y la seremi de la Mujer lanzando esta campaña para poder hacer esta sensibilización y sobre todo porque en la última encuesta del Instituto Nacional de la Juventud reveló que el 64% de las y los jóvenes conocían a una joven que había sido víctima de violencia. Por eso está nuestra intención de apoyar esta iniciativa y como SernamEG hemos colaborado para hacer frente a este flagelo realizando cerca de 10 mil intervenciones con jóvenes de diferentes edades para poder erradicar esta violencia y hacer todo este trabajo territorial que es muy significativo”.



Gisela Acevedo, directora regional (s) de INJUV afirmó que la institución tiene habilitada la plataforma hablemosdetodo.injuv.gob.cl, la cual está dirigida a las y los jóvenes que vivan situaciones de violencia. “Es una plataforma que tiene a su disposición profesionales del área psicológica y violencia sexual para apoyar a quienes lo necesiten. Además de invitar a que participen de los talleres que realizamos todo el año relacionados con la salud mental”.



Para la seremi de la MujerYEG Juana Vergara erradicar violencia contra la mujer en la región del Maule es un trabajo que se hace de forma permanente y consistente con la Agenda Mujer impulsada por el Gobierno.

“Estamos aquí participando de esta iniciativa que es un trabajo permanente no sólo cuando ocurre un femicidio consumado o frustrado y aprovechamos de hacer un llamado a la sociedad civil a que se involucre y que cuando sepan casos de violencia, presten la ayuda porque prevenir y erradicar la violencia contra la mujer es de todos y todas”, dijo.



ANTECEDENTES

Esta intervención urbana en Talca se realiza además en memoria de la muerte de Antonia Garros Hermosilla (23 años), la joven que se suicidó luego de haber vivido más de un año y medio de violencia psicológica y física en su relación de pareja.

En 2017 se presentó un proyecto de Ley, impulsado por la Fundación Antonia y, desde el 7 de febrero de 2021 se instaura

como el “Día de la NO Violencia en el Pololeo”. Es decir, en parejas sin convivencia.