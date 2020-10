Opinión 30-10-2020

Buscando el equilibrio del emprendedor





MEMENTO MORI es una expresión latina que se traduce como “Recuerda que morirás”. Tiene su origen en la Antigua Roma y se usaba cuando un general desfilaba victorioso y la frase era repetida por uno de sus soldados para recordarle que ese momento no era eterno.



Muchas veces nos cuesta vivir en el presente. Pasamos gran parte de nuestra vida lamentándonos por el pasado o planeando el futuro, y esto puede provocar que pasen los años en vano. Además, la vorágine del día a día hace difícil pensar si lo que estamos haciendo es lo que realmente nos satisface.

¿Vale la pena dejar que el tiempo nos consuman?

Claro que no… pensar en la muerte y en que nuestro fin puede estar cerca nos da perspectiva y nos ayuda a valorar la importancia real que tienen las cosas en el conjunto de nuestra vida.

Sin embargo, nosotros los emprendedores, nos preguntamos cómo encaja la idea de ahorrar e invertir para el futuro con vivir en el presente sin caer en la ambición y nublarnos en el intento.

Los conceptos de MEMENTO MORI e independencia financiera no tienen por qué ser opuestos, siempre y cuando haya un equilibrio.



Las personas que queremos alcanzar la independencia financiera anhelamos tener más libertad. Nuestra realidad no es idílica y queremos trabajar para tener un futuro mejor. Un futuro donde seamos los dueños de nuestro tiempo.



En esta situación es fácil dejar escapar el día a día esperando el mañana. Y precisamente por eso es tan importante MEMENTO MORI. Para recordar que nuestros planes no tienen por qué cumplirse y no obsesionarnos demasiado con el futuro. La vida es hoy y no podemos esperar a alcanzar la independencia financiera o cualquier otro objetivo para vivirla.

Para mí, una de las claves para encontrar ese equilibrio es responder a esta pregunta:

Si fueras a morir mañana, ¿te arrepentirías de cómo has vivido?

En mi caso, no me arrepentiría. Aunque tampoco te quiero engañar, a veces también tengo dudas y dificultades para saber dónde está el límite entre vivir el presente y construir el futuro. MEMENTO MORI es una idea que me ayuda a encontrar el equilibrio y me recuerda que no debo sacrificar el presente por un futuro que no sé si llegará.





(Augusto Javier Leiva Garcinuño

Ingeniero Comercial – Emprendedor)