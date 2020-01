Deporte 08-01-2020

Buscando su revancha: Selección de la Asociación Linares viaja mañana a San Pedro de La Paz al Campeonato Nacional de Fútbol Amateur Categoría Segunda Infantil

Corporación municipal entrego subvención de 3 millones de pesos

Con varias novedades, la selección de la AFAL que dirige el técnico nacional Albert Chacón, iniciará un nuevo periplo en el torneo de fútbol amateur en serie Segunda Infantil, que tendrá como epicentro la ciudad de San Pedro De La Paz, en la Región del Bío Bío. Esta tarde desde las 16:00 horas, a la plaza de armas de Linares llegará el bus que fue contratado por ANFA regional para el traslado al evento deportivo que se iniciará este fin de semana para el equipo del Maule Sur.

Para el técnico Albert Chacón, no será tarea fácil ya que cinco de sus jugadores titulares que lograron el titulo no podrán estar en la selección: “son bajas fundamentales, estos chicos ya forman parte de Colo -Colo, entre ellos Castro y Henríquez, esto nos llevó a que tuvimos que completar la nómina con otros jugadores que esperamos puedan aprovechar esta oportunidad y brillar en la cancha. Aunque tenemos claro que los que faltan tenían un nivel superlativo, pero hay que dar la pelea y vamos a ir con todo para que podamos llegar lo más alto en este nuevo desafío futbolístico a nivel nacional”.

LOS NOMINADOS

La planilla de jugadores de la selección de la Asociación Linares , en categoría sub 13 , esta conformada por : Martín Castro Jorquera, Pablo Herrera Aguilera , Francisco Alvear Parra, Vicente Márquez López, Benjamín Márquez Martínez, Diego Sanzana Pavez, Robinson Flores González, José Locoman Contreras, Benjamín Tapia Bustos , Nicolás Gatica Zarate, Patricio Quiroz Uribe, David Duarte Núñez, Bastián Rebolledo Carrasco, Jeral Astudillo García, Jaime Campos Quiroz, Orlando Guerra Castro, Pedro Opazo Pinochet, Javier Lara Vergara y Paulo Vega Cruces .

Jefe de delegación, Abel Fuentes Cofré; Director Técnico, Albert Chacón Grandon; Ayudante Técnico, Enrique Valdés Fuentes; y Kinesiólogo, Daniel Améstica Arce.

FIXTURE

La selección de la AFAL está en el grupo D integrado además por: Luciano Durandeau, de la región de Antofagasta; Calbuco, de la región de Los Lagos; e Iquique, región de Tarapacá. El equipo linarense está debutando este sábado a contar de las 20:30 horas, en el estadio municipal de Los Álamos, ante su similar de la ciudad de Iquique. Su segundo partido será ante Luciano Durandeau, el lunes 13 de enero, también a las 20:30 horas y cerrará la primera fase ante Calbuco, el miércoles 15 de enero a las 20:30 horas. Los cuartos de final están programados para el viernes 17 de enero.

APORTE DEL MUNICIPIO

En el reciente concejo municipal, que fue presidido por el concejal Luis Concha Guerrero, fue aprobada una subvención extraordinaria para la participación de la selección de fútbol amateur sub 13, en el nacional de fútbol de esta categoría a desarrollarse en la ciudad de San Pedro de la Paz en la Región del Bio-Bio de 3 millones de pesos, para financiar gastos de honorarios del cuerpo técnico, implementación deportiva, alimentación y traslados de la delegación para este torneo.



