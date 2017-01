Editorial 13-01-2017

Buses Interurbanos

La sala de la Cámara aprobó esta semana un proyecto del diputado por el Maule, Germán Verdugo que establece la obligatoriedad de la Dirección del Trabajo, de fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales, por parte de las empresas de buses interurbanos.



La propuesta legislativa busca que el Gobierno dicte –cuestión que hoy no existe- un calendario de fiscalización periódica con el objeto de resguardar las jornadas de trabajo y descanso de choferes y auxiliares, dando así mayor protección a la seguridad de los pasajeros.



Fue la propia Dirección del Trabajo la que informó que existe una Resolución Exenta del año 2005, que establece la forma en que debe realizarse y los puntos a fiscalizar; sin embargo, la misma no contempla período o fechas para ello. Es más, ni siquiera considera un mínimo de oportunidades en que éstas deben efectuarse.



No es posible que las fiscalizaciones se realicen únicamente en festivos o fines de semana largo; es decir, en determinados escenarios, pues los buses operan los 365 días de año.



La medida busca responder a una natural inquietud de la propia comunidad que es usuaria de estos buses. Del mismo se espera que las autoridades se preocupen de que estas empresas de buses no suban a su arbitrio los pasajes cuando hay fines de semana largos.