Cultura 07-07-2021

Butaca escolar continúa llevando el teatro de forma online a estudiantes del Maule



La segunda obra del Programa Butaca Escolar, está orientada a adolescentes sobre los trece años cuenta la historia de Tito Sánchez, un hombre optimista que ha vivido uno tras otro rechazo, pero sigue adelante.



Tras la exitosa presentación de la obra “Lipika”, que abrió el programa de Mediación Cultural en las Artes Escénicas y convocó a más de 180 estudiantes que fueron parte de las mediaciones #online, Butaca Escolar continúa con la presentación de sus obras para esta temporada 2021 con “Héroe” de la compañía My Friend Tito, del creador Rob Cartwrigth.



Desde el próximo jueves la pieza teatral estará disponible para estudiantes de la Región del Maule, quienes podrán disfrutar de una obra multidisciplinaria que divierte y asombra al público con una mezcla de humor blanco, ternura y múltiples personajes representados por un solo actor que baila, canta e hipnotiza a los espectadores tratando un tema sensible como es el suicidio.



La Compañía



My Friend Tito es una compañía intercultural de teatro fundada por Rob Cartwrigth, que desde lo cómico crea recuerdos significativos, a través de comedias y talleres que combinan el buen humor, la empatía y la poesía para teatros y establecimientos educativos, que quieren promover la inclusión, la interculturalidad y mejorar la calidad de vida del público familiar de sus comunas.



Variedad temática



Cada obra de este programa de EXT UCM, se orienta a trabajar ejes temáticos que se asocian a objetivos curriculares, obteniendo un cruce entre lo pedagógico y lo emocional, promoviendo la formación valórica de los y las estudiantes que son parte. Pueblos originarios, inclusión, prevención de trastornos psicológicos, desarrollo del mundo interior y fomento lector serán parte de esta nutrida oferta programática inédita dentro de la formación de públicos escolares.