Editorial 24-05-2017

Cables en desuso

Subsanar un vacío legal que incide en una problemática recurrente en las ciudades, pueblos y vías de nuestro país, esto es, el tendido eléctrico en desuso, es el objetivo de la moción que fuera aprobada en general por la Comisión de Medioambiente.



Los autores explicaron que, hoy, la ley reconoce que el tendido o cruce de líneas aéreas en calles, plazas, parques, miradores, caminos y otros bienes nacionales de uso público, como son las postaciones, no deben perjudicar el uso principal de estos bienes debiendo para ello cumplir las normas técnicas y reglamentarias, como también las ordenanzas que correspondan. Sin embargo, argumentaron, no hay una alusión clara al contenido de las ordenanzas en esta materia, lo que ha dado lugar a constantes vulneraciones por parte de las compañías de comunicaciones, generando un perjuicio para la comunidad.



Sin duda que hubo coincidencia en destacar la aprobación unánime en general y remarcaron la importancia de avanzar en el tema a través del otorgamiento de nuevas facultades a las municipalidades.



En concreto, el proyecto define que las municipalidades podrán disponer tanto las sanciones que resulten pertinentes, como así también el retiro de residuos o desechos de redes eléctrica y de otros servicios de comunicaciones, tales como cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro objeto perteneciente a dichas redes o instalaciones, para quienes, en contravención a la ordenanza municipal, abandonen estos residuos en postes, o en cualquier estructura emplazada en bienes nacionales de uso público.



Los legisladores dispondrán hasta el 2 de junio para presentar indicaciones. Con posterioridad a esa fecha, se iniciará la discusión en particular.