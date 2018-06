Editorial 16-06-2018

Cables en desuso

Una fructífera jornada tuvieron los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, esto luego de aprobar la iniciativa que regula el tendido de cables aéreos .

La idea es que las municipalidades puedan disponer tanto las sanciones que resulten pertinentes, como así también el retiro de residuos o desechos de redes eléctrica y de otros servicios de comunicaciones, tales como cables, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas y todo otro objeto perteneciente a dichas redes o instalaciones, para quienes en contravención a la ordenanza municipal, abandonen estos residuos en postes, o en cualquier estructura emplazada en bienes nacionales de uso público.

Cabe consignar que en la actualidad, la ley general de telecomunicaciones reconoce que el tendido o cruce de líneas aéreas en calles, plazas, parques, miradores, caminos y otros bienes nacionales de uso público, como son las postaciones, no deben perjudicar el uso principal de estos bienes debiendo para ello cumplir las normas técnicas y reglamentarias, como también las ordenanzas que correspondan. Sin embargo no hay una alusión clara al contenido de las ordenanzas, lo que ha dado lugar a constantes vulneraciones por parte de las compañías de comunicaciones.

El debate es más amplio porque se trata de ver qué se hará con los cables aéreos en las ciudades considerando que la alternativa de ubicarlos en el subsuelo es muy cara. Las empresas no tienen incentivos para retirar esta basura. Los postes son de propiedad de las empresas eléctricas pero los cables son financiados con recursos públicos.

En este sentido, algunos congresistas proponen inorporar indicaciones que reflejen la experiencia comparada, es decir, las medidas que han resultado exitosas en otros países; y también incluir los derechos de postación y estrategias para que las empresas tengan incentivos para retirar esa basura.