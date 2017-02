Editorial 18-02-2017

Cada día tiene su afán.

En la vida tenemos un sinfín de metas que cumplir desde antes de nacer. Ver la luz, después de haberte sentido protegido en el vientre materno, ya es un logro. Gatear, caminar, correr, hablar, estudiar y llegar a ser adultos pasando cada día por un desafío y alcanzarlo, es lo mejor que podemos hacer.

Quien se crea el cuento de que es perfecto o perfecta y que no puede aprender nada más o que no tiene ninguna meta más que alcanzar cada día, no ha aprendido nada de ella. Porque cada día tiene su afán, como reza el dicho. Por tanto cada día estamos volviendo a empezar.

Por lo tanto, la vida o según las creencias que uno tenga, nos dan la posibilidad de volver a empezar cada día y volver a cumplir metas cada día. Más aún, si el día anterior nos equivocamos, tenemos la chance de hacer las cosas bien o mejorar lo que no hemos realizado tan bien.

En todo índole de situaciones en las que nos encontremos, podemos mejorar nuestro rumbo. Al fin del camino, lo que importa es que llevemos una vida feliz y en paz y lo hagamos a quienes viven con nosotros de la misma manera.

Cumplir metas o cumplir nuestros proyectos de vida es una tarea diaria y una tarea personal, que nadie más puede hacer. Si nos caímos, no esperemos que alguien arregle el camino para no tropezar de nuevo. Es nuestra tarea despejar el camino, arreglarlo o tomar otra ruta. Nadie hará por mí, lo que yo mismo no hago.

Finalmente, las metas en mi vida, harán mi vida más plena y de paso, haremos plena la vida de quienes viven a nuestro lado en la familia, en el sector, en el trabajo, en todos los ambientes donde nos movemos.

Y esto se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida: familiar y social.