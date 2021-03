Crónica 09-03-2021

Cada vez más mujeres derriban el estereotipo de que las ingenierías son carreras para hombres



Como ya viene siendo tendencia en los últimos años, son cada vez más mujeres las que optan por las ingenierías derribando todos los mitos y demostrando que las capacidades no tienen relación con el género.

Así lo destacó Javiera Albornoz, estudiante de tercer año de Construcción Civil de la Universidad Católica del Maule (UCM): “Nadie ha dicho que la carrera es fácil, en ocasiones es un desafío, pero lo que más me motiva a seguir es que cada día me siento más orgullosa de mis capacidades, poder demostrar que tenemos el mismo potencial que cualquier humano, hay que persistir y romper barreras, aunque cueste, porque nosotras también podemos. Personalmente a pesar de tener una gran cantidad de compañeros hombres, jamás me he sentido excluida por ser mujer, al fin y al cabo, las habilidades están en la mente. Este lunes 8 de marzo, es un buen día para reafirmar el compromiso de cumplir nuestros sueños, atrevernos si nos gusta algo, aceptar desafíos, y ser las profesionales que queremos ser”, afirmó.

Lo anterior también lo comparte y lo enfatiza la vicerrectora académica Dra. Mary Carmen Jarur, quien es ingeniera civil electrónico. “Hay muchas mujeres que han aportado en matemáticas, física, y ciencia en general, áreas de conocimiento fundamentales en la formación de un ingeniero. Sin duda hay que abrir un espacio para mostrar y conocer la historia, y podamos dar a conocer, en especial a las niñas y niños, que la construcción y desarrollo humano y de nuestra sociedad es resultado del trabajo de todas y todos. En este día hago un especial llamado a las jóvenes a explorar e investigar en qué consisten los programas de ingeniería. Cuando descubran que el sentido último de la ingeniería, sin importar la disciplina específica, es resolver problemas para el bienestar de nuestra sociedad, sentirán el llamado y vocación que requiere cualquier formación profesional”, recalcó.

Y este también es el llamado que hace Fernando Tapia, director de la Escuela de Ingeniería Civil Electrónica de la UCM, quien recalcó que “hoy, año 2021, podemos demostrar lo equivocada que ha estado nuestra cultura, juzgando innecesariamente algo que no da lugar a discutir. El uso correcto de la tecnología, el ejercicio ético, la honestidad, no tienen género, como tampoco, la posibilidad de ponernos al servicio del país para ayudar a construir uno mejor. Las posibilidades de tomar buenas o malas determinaciones, no implican condicionar el género, sino que solamente estar correctamente formado o formada. Invitamos a todas aquellas mujeres que deseen estudiar Ingeniería, a hacerlo con tranquilidad y total confianza, pues es momento de revertir de una vez por todas un concepto mal instalado”, sostuvo.

REALIDAD NOVATA

Lo que antes era impensado: mujeres en la ingeniería, hoy es una realidad que se ha ido normalizando en las nuevas generaciones, que ven con naturalidad optar por las áreas en las que consideren que son talentosas.

Así lo expresó Daniela Ríos, quien se matriculó este año en Ingeniería Civil Informática en la UCM: “Elegí esta carrera porque trabajando en una clínica privada tuve compañeros que eran ingenieros informáticos que me contaron sobre su trabajo y planes y me sentí atraída por eso me decidí y postulé, quedé para mi alegría”, comentó.

Mientras que Milenka Contreras, novata de la misma carrera dijo que “principalmente elegí esta carrera porque si hablamos de futuro la mayoría de las cosas necesitan o necesitarán intervención de alguien del área de la tecnología, entonces yo quiero ayudar en la evolución y desarrollo tecnológico”, agregó.

Para aquellas que aún están pensando en la opción de estudiar ingenierías, hasta el miércoles 10 de marzo está abierto en proceso de repostulación.