Política 21-02-2017

CADEM: Piñera alarga distancia respecto de Guillier

Segúnn la encuesta semanal Plaza Pública Cadem, hasta el momento a quien mejor le ha asentado el período de vacaciones es al ex Presidente Sebastián Piñera, ya que en este período estival no solo ha mantenido sus marcas, sino que las incrementado a su favor.

Así, de acuerdo a la última medición, quienes respondieron a la pregunta ¿Me podría decir por quién votaría usted si las próximas elecciones presidenciales fueran este fin de semana? En favor del ex mandatario aumentaron del 24% anterior al 26%, lo que agudizó su distancia respecto del candidato más cercano (Alejandro Guillier) que se mantuvo en el 18%.



En ese ítem, Ricardo Lagos se estacionó en el 3%, Manuel José Ossandón en el 2% y Marco Enríquez-Ominami en el 1%. También registraron un alza Franco Parisi y Leonardo Farkas, ambos del 1% al 2%.



Y ante la pregunta ¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?, Piñera también subió del 40 al 44%, mientras que el senador Guillier bajó del 23 al 19%.



De los otros que marcan acá, Lagos bajó del 4% al 3%, y Ossandón se mantuvo en el 1%.



Por otro lado, en lo que atañe a la evaluación constante de la figura de la Presidenta Michelle Bachelet y su gestión, la encuesta sigue en modo vacaciones, ya que su aprobación fue del 19 al 20%, y su desaprobación volvió a darle un respiro, ya que bajó del 72 al 70%.



El gabinete ministerial también del verano, pues su aprobación fue del 11 al 14%, y su desaprobación ciudadana bajó del 80 al 78%.