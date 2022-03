Política 29-03-2022

CADEM: Presidente Boric con 50% de aprobación y 30% de rechazo



La encuesta CADEM, correspondiente a la penúltima semana de marzo, arroja que un 50% aprueba la forma como el Presidente Gabriel Boric está conduciendo su gobierno y 30% la desaprueba, 10 puntos más que la semana anterior. 4% (-2pts) no aprueba ni desaprueba y 16% (-8pts) no sabe o no responde.

En tanto, 64% está en desacuerdo con el proyecto de amnistía que favorecería a los detenidos por producir desórdenes, destrozos y violencia en el contexto del estallido social en 2019. La oposición a esta medida es más alta entre los mayores de 55 años (72%) y entre quienes pertenecen a sectores socioeconómicos bajos (71%).

Sobre el trabajo de la Convención Constitucional y el plebiscito de salida, la intención de aprobar el nuevo texto se mantiene estable en 46%, mientras la posibilidad de rechazarlo sube 3pts a 36%. El 18% no sabe o no responde.

A un 57% le pareció mal el nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina, mismo porcentaje que evaluó negativamente el nombramiento de Pablo Piñera en la misma misión el 2018.

Sobre cuáles serían los secretarios de Estado más influyentes del gabinete, 30% (-3pts) menciona a Izkia Siches, 20% (-1pto) a Mario Marcel, 15% (+2pts) a Giorgio Jackson y 12% (+2pts) a Camila Vallejo.