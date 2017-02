Deporte 01-02-2017

Cadetes albirrojos realizarán partido solidario

Reviven clásico frente a Rangers en sub 17 y 19

Luego del exitoso trabajo realizado por Cristian Lara, con la Escuela de Fútbol Municipal, que nació bajo el alero del ex alcalde Rolando Rentería y que fue fundamental para conformar un probable equipo para participar en Tercera División - situación que todavía no está clara porque se sigue esperando el pase de la Anfp para competir en la división amateur profesional- Lara espera que el actual alcalde pueda repensar este tema y seguir con estos jugadores, ya que la mayoría son de la ciudad.

Ahora la mente puesta en la labor que estuvo realizando Santiago Liencura en el Centro de Formación Deportiva Cadetes de Deportes Linares con el fútbol formativo. También se está a la espera de la resolución del alcalde Mario Meza, pero se advierte toda la intención de querer colaborar con esta área de formación, la idea es continuar y que se plasme el trabajo con cadetes.

Liencura dijo también que “queremos ser invitados por la Asociación Víctor Zavala Bravo. Por eso hemos sostenido una reunión con el presidente Claudio Cofré, que en los próximos días compartirá esta inquietud con los presidentes de las instituciones para que como rama cadetes podamos participar con algunas series cadetes entre los 13 a 17 años. Tenemos claro que existen muchas escuelas de futbol aquí en nuestra ciudad, pero después que cumplen una determinada edad estos chicos quedan libres, por este motivo hay que realizar un trabajo transversal con valores que sirvan para el área formativa”.

Los trabajos de los cadetes se realizan el estadio Tucapel Bustamante Lastra, de lunes a viernes, en horario de 18:00 a 20:30 horas, y es gratuito.

AMISTOSOS

Para esta jornada están programados dos partidos en series sub 17 y 19 frente al equipo piducano desde las 19:00 horas. El objetivo es apoyar a la gente de la precordillera que ha sufrido con estos incendios forestales. Por esta razón se cobrará una entrada general de 500 pesos.