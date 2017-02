Deporte 04-02-2017

Cadetes albirrojos Vencieron a Rangers en sub 19

Esta tarde juegan con la Selección de Parral

Una buena cosecha obtuvieron los dirigidos por Cristian Lara, en el partido amistoso que se jugó frente a los piducanos. La idea principal fue ver en acción a los jugadores que se sumaron al trabajo de cadetes, claro que todo puede cambiar en el caso que salga humo blanco y que Deportes Linares, pueda volver a la competencia en Tercera División. Recordar que la última propuesta que entregaron los directivos fue un millón de pesos al contado y el resto documentados por la misma cantidad en por 11 meses. Hasta el momento la ANFP, no ha entregado su respuesta y el “famoso” certificado es fundamental para que “depo” pueda participar.

En las últimas horas tal cual lo adelantó el presidente de la institución Marcos Álvarez, en el programa deportivo de Radio Buena Nueva, “existen algunos interesados en hacerse cargo del club, pero nada concreto”. Agregar que uno de los empresarios que estaría con las ganas de ponerse la albirroja es linarense y quiere todo el poder, en este caso los actuales dirigentes deberían dar un paso al costado, claro que Álvarez fue uno de los principales críticos de este formato por lo que le ocurrió a la institución ya que al final los accionistas abandonaron la embarcación dejando un tremendo forado económico que más encima la actual directiva deberá cancelar.

La próxima semana podría ser crucial de una vez por todas para saber si los albirrojos participaran o no en el torneo, de lo contrario deberán jugar en la competencia cadetes de la Asociación Víctor Zavala Bravo, donde Cristian Lara ya ha dialogado con el madamas Claudio Cofre Aravelo, quien estaría dispuesto previa conversación con los presidentes de los clubes para aceptarlos en el campeonato amateur.

En lo futbolístico

Volviendo al tema de la “pelotita” un buen partido realizaron los sub19, quienes derrotaron al equipo de Rangers, que participa en el futbol joven por 5 tantos a 3. Las anotaciones corrieron por cuenta de Jesús Sierra, Eleaser Pérez y el hat trick del jugador José “pepe” Rojas, un excelente jugador que proviene de la ciudad de Talca.

Uno de los jugadores que espera su revancha y darle alegría a la hinchada es Cesar Salazar, quien está trabajando de muy buena manera “creo que frente a Rangers, hicimos un buen partido que quedó reflejado en el marcador tenemos muchas ganas de sacar esto adelante y que sea una nueva etapa de existo para nuestra institución”. A pesar que estamos con la incertidumbre, pero con Fe para que pronto tengo claridad y defender la camiseta del “depo”, porque hay un gran grupo de jugadores que tiene sed de revancha.

Otro de los elementos que ha vuelto a las canchas después de la lamentable lesión, es Freddy Vásquez, quien ya está en condiciones y lo más importante trabajando normalmente “ya estoy al cien por ciento me queda un poco el aspecto físico, pero para eso son estos partidos amistosos para ir subiendo el rendimiento. Nuestro grupo está ilusionado y esperamos que pronto tengamos una noticia positiva para que este equipo pueda estar nuevamente en el césped del Tucapel Bustamente Lastra”.

Cabe destacar que esta tarde nuevamente Deportes Linares, volverá a jugar desde las 19:30 horas, frente a la selección de la comuna de Parral. La entrada tendrá un valor de Mil pesos, el que ira en total beneficio de bomberos de nuestra ciudad.