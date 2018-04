Nacional 06-04-2018

CAE: Más de 167 mil beneficiarios se encuentran morosos a diciembre de 2017

Proyecto de Piñera no contempla la condonación de las deudas, algo que fue criticado por los estudiantes.

Rodrigo Rivera, vocero de las universidades privadas, dijo que esto es "no hacerse cargo de la responsabilidad histórica que tiene el Estado chileno".

De los cerca de 390 mil beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE) a los que se les inició el cobro al 31 de diciembre de 2017, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa) informó que 167.397 se encuentran morosos con sus cuotas pendientes.

En paralelo, los estudiantes agrupados en la Confech calificaron este jueves como una "irresponsabilidad" que el proyecto de Sebastián Piñera para modificar el Crédito con Aval del Estado no contemple la condonación de las deudas que ha generado a lo largo de sus 13 años de existencia.

Rodrigo Rivera, vocero de las universidades privadas y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, dijo que esto es "no hacerse cargo de la responsabilidad histórica que tiene el Estado chileno con los estudiantes de Chile".

"Hoy son cientos de miles de estudiantes los que están endeudados, los que están poniendo en tela de juego su futuro porque tienen que financiar su educación y que hoy no nos estemos haciendo cargo de eso es, evidentemente, una irresponsabilidad", declaró.

Diputado UDI: "¿Por qué se privilegia a unos por sobre otros?"

Sin embargo, según apuntó el diputado UDI e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Jaime Bellolio, la condonación del CAE implicaría 9.000 millones de dólares, añadiendo que esos recursos podrían ser utilizados en otras áreas.



Bellollio sostuvo que "aquellos que han dicho que quieren hacer una condonación total, tienen que preguntarse qué es lo que van a hacer para cubrir 9.000 millones de dólares, al mismo tiempo que tenemos demandas urgentes e importantes en materia de salud, en materia de transportes, en materia de adulto mayor, en materia de infancia".