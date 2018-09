Nacional 04-09-2018

Café con Carabineros: Gobierno valora idea, pero pide no cerrarla a un solo espacio físico



La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, expresó la venia del Ejecutivo hacia la idea de Carabineros de invitar a un café a las personas para aumentar el contacto con la gente, pero pidió no cerrarla a un solo espacio, luego de que se diera a conocer que los encuentros se realizarán en la cadena Starbucks. Luego de las críticas que generó la medida en redes sociales, debido a que dicha marca no posee locales en todas las ciudades del país, la vocera de La Moneda señaló que la cercanía entre la institución y la ciudadanía "se tiene que seguir fortaleciendo en todas las comunidades".





En ese sentido, subrayó que dicha labor se debe realizar "a través de los actores locales, con los vecinos, escuchándolos para poder tener buenas medidas de prevención en el combate contra la delincuencia y también prestando atención sobre la realidad comunal, que sin duda es distinta en cada territorio de nuestro país". "Creemos que tienen que seguir esforzándose por escuchar directamente a los vecinos y vecinas en todas las comunas de nuestro país, en todas las localidades. Es algo que Carabineros va a hacer", añadió. No obstante, Pérez recalcó que "tienen que existir otros espacios como ya lo viene haciendo Carabineros en contacto con los municipios, con las juntas de vecinos, con las uniones comunales, los clubes deportivos, a lo largo y ancho de nuestro país". "La idea que ellos han visibilizado públicamente va en la línea correcta, ahora el desafío es poder aumentar el contacto con los vecinos trabajando de la mano con los alcaldes, con las autoridades vecinales, los liderazgos locales, para poder escuchar a todos los vecinos", concluyó.