Social 12-07-2020

Cajas de elegante presentación y a bajo costo, la reinvención de mueblista de Empedrado

Tradicionalmente se ha dedicado a la fabricación de ventanas y diferentes muebles en madera, de amplio reconocimiento en la zona de Empedrado y sus alrededores; pero la pandemia, como a muchos, también les afectó. Las ventas bajaron considerablemente lo que obligó a buscar nuevos caminos sin descuidar la posibilidad se seguir con el negocio tradicional.



Es la historia de la Sociedad Dinw SpA, donde su propietario Daniel Andrés Pérez, con el asesoramiento del Centro de Negocios Sercotec de Linares, Satélite Cauquenes, que también atiene a los clientes de la comuna de Empedrado, por ser zona considerada de rezago, y atendiendo el momento actual, se ha reinventado incorporando en su trabajo la fabricación de cajas para almacenar botellas y vasos de vino, con finas terminaciones.



Dentro del trabajo que lleva adelante el Centro de Negocios, está una alianza estratégica con el municipio de Empedrado, donde Daniel conoció el trabajo y asesoramiento gratuito que llevan adelante los profesionales de Sercotec. “Fui a una charla y me llamó la atención que presten este apoyo en forma absolutamente gratuita. Con su acompañamiento puede trabajar para ordenar mi negocio y recibir orientación en marketing. Agradezco la disposición que han tenido ya que se ha sido vital para poder seguir adelante”.



“Siempre uno está pendiente de que cosa nueva puede hacer para poder aspirar a conseguir nuevos ingresos, pero también para generar empleo. Me di cuenta de un nicho que existía en la zona, y me pueda a buscar la manera de crear un producto que no fuera de costa tan elevado. Así llegué a la fabricación de cajas tipo cuadros para corchos, y caja para botella y vasos de vino”; cuenta Andrés, mientras termina precisamente de fabricar una de ellas para entregarla a un cliente.

Para este emprendedor “se trata de un producto sencillo, de bajo costo y que viene muy bien a la hora de pensar en dejar un buen recuerdo o entregar un reconocimiento sencillo, pero elegante para aquellas personas y autoridades que han sido importantes en algún proyecto o se les quiere agradecer alguna labor realizada. Pensamos en todo momento en hacer productos a pedido, sin grandes cantidades, pero estamos dispuestos a poder preparar unas partidas mayores en caso de ser necesario, para cumplir la expectativa.”.

Los productos pueden incluso llevar un diseño grabado de la institución que encargue el producto, como una manera de hacer una terminación aún más personalizada.

El director regional de Sercotec, Gerardo Castillo comentó que “Daniel es un caso donde se ve claramente que el alma del emprendedor está en su ADN. Y pese a este tiempo de pandemia, como muchos, él ha sido capaz de innovar, reinventarse, y más aún, ha ido explorando nichos atractivos que aseguran un buen camino. Nuestro compromiso y el del gobierno del Presidente Piñera es seguir acompañándolo junto a todos su equipo y a través de nuestro Centro de Negocios en Cauquenes, brindarle todas las herramientas para que siga adelante”.





Pueden contactar a Daniel para encarar sus productos y cajas personalizadas a través de su celular +56 985512615, visitar su fanpage https://www.facebook.com/www.dreamsinwood.cl o a través de instagram @mueblesyartesaniasdr