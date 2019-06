Opinión 20-06-2019

Calentamiento global

Consecuencia de nuestro actuar, todos hemos contribuido con el descontrol de los ecosistemas.

La adolescente sueca Greta, partió su lucha a los 11 años, dejando de asistir un día de la semana a su colegio para hacer oír su llamada.

Ha dado conferencias en organismos mundiales como las Naciones Unidas, Fondo Económico Mundial, BBC, etc.

Es preocupante este fenómeno de reacción global, contaminación de todo tipo, fenómenos naturales, incendios descontrolados, talas indiscriminadas, y falta de agua dulce.

Ya no verán nuestros sucesores, lo que los adultos mayores vimos y vivimos en nuestra niñez.

Hoy los cultivos introducidos, clima alterado, altas temperaturas, desechos y tecnología avanzada nos han hecho despreocuparnos de nuestro planeta.

El conflicto entre el hombre y la naturaleza, partió hace bastantes años. A medida que el hombre se fue perfeccionando y multiplicando, comenzó a alterarse la perfecta armonía que el Creador puso en nuestras manos.

La Revolución Industrial, marcó un hito revolucionario, se concentraron los grandes grupos, la explotación de la agricultura, ganadería, minería, en fin las industrias hicieron su aparición. Todo empezó a alterarse por la avaricia humana; de esta manera surgió poco a poco, el desamor por nuestro entorno.

El avance de la civilización, tecnología, desarrollo no es sinónimo de contaminación.

Hasta dónde nos llevará esta revolución? No lo sé. Los niños de hoy se quedan paralizados si les contamos nuestras experiencias de vida, nuestras entretenciones y la vida familiar que vivimos...no lo conciben.

Protege Señor tu creación, transforma las mentes enfermas que no valoran y no creen en una vida simple, con recursos necesarios para compartir en forma sana, de buenas intenciones y pensando en el bien común.

Así se inició el cambio y las medidas necesarias para recuperar paulatinamente lo destruido.

Lo que hicimos mal no tiene vuelta atrás.

Demos gracias, por tener aún un ambiente que nos provee y lo más importante que el ser humano aún tiene capacidad de asombro.





(Nancy Méndez Espinoza

Taller Amaranto

Biblioteca Pública Municipal)