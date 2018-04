Nacional 28-04-2018

Calentamiento global y sus consecuencias en los glaciares chilenos

¿Qué sería de nuestro país si no existiese la cordillera de los Andes y sus reservas de agua acumuladas por las precipitaciones de invierno que estamos acostumbrados a verlas y disfrutarlas en grandes mantos nevados y glaciares en su largo recorrido por nuestro país?

Con toda seguridad que seríamos un país desértico sin capacidad de sustentan grandes asentamientos humanos ni la producción agropecuaria para sus necesidades alimentarias ni su desarrollo.

Seríamos un país con escasa población humana y diversidad de vida natural, he ahí su gran importancia.

Para hablar de glaciares y su problemática debido al cambio climático es necesario conocer algo más de ellos.

Los glaciares de Chile se sitúan en la cordillera de los Andes, por lo que están estrechamente relacionado con ésta y su larga extensión longitudinal, cuyas características varían desde los conos volcánicos de 6000 metros de altura con escasos glaciares en el altiplano andino, hasta los grandes Campos de Hielos Norte y Sur y cordones montañosos con glaciares de baja altura en la Patagonia occidental que llegan hasta el mar.

A lo largo de la cordillera andina, las zonas climáticas que se generan implican una transición pluviométrica desde escasos milímetros de lluvia al año, hasta alrededor de 10 metros anuales en los campos patagónicos.

En términos de los números y superficies de los glaciares chilenos, se tiene que en el norte del país el número es más bien escaso y presentan dimensiones pequeñas, unos 90 glaciares inventariados que cubren un total de 116 km2. Esto se debe a que, a pesar de las bajas temperaturas que imperan en las grandes alturas de la cordillera andina, las precipitaciones son escasas, por lo que no se acumula grandes cantidades de nieve. En la mitad septentrional de Chile central, esto es en las regiones de Valparaíso, O´Higgins y Metropolitana, el número y superficie de glaciares se incrementan significativamente debido a un aumento en las precipitaciones y alturas de la cordillera de los Andes, que superan los 6000 msnm en varias ocasiones. En esta zona se han inventariado sobre 1320 glaciares que suman un total de más de 900 km2. Avanzando hacia el sur, entre la región del Maule y justo antes del comienzo de la Patagonia chilena, cerca del seno de Reloncaví, se produce una disminución tanto en el número como en la superficie glaciar a casi 400 km2 de hielo distribuidos en cerca de 300 glaciares, lo que se debe principalmente a la brusca disminución en las alturas de las cumbres andinas, que en promedio es apenas superior a los 2000 msnm. La mayoría de estos glaciares se concentran en los estratovolvanes, que con sus cumbres sobrepasan largamente el promedio altitudinal regional, como son los volcanes Sierra Velluda y el Tronador, por ejemplo. En la siguiente zona, la Patagonia chilena, el aumento y en la cantidad y superficie total de los glaciares aumenta notablemente, que en total suman alrededor de 20.000 km2, lo que convierte a este sector en la zona más englaciada del hemisferio Sur fuera de la Antártica. La mayoría de estas superficies de hielo se encuentra distribuida en los Campos de Hielo Norte y Sur y en la cordillera Darwin. En esta zona la gran cantidad de hielo acumulado se debe a la alta pluviometría, causada por el paso frecuente de sistemas frontales y la lluvia orográfica causada por los cordones montañosos al interior de los campos de hielo que poseen cumbres superiores a 2500 o 3000 msnm, alcanzando su punto más alto en el Monte San Valentín, que con sus 4058 msnm es el más alto de la Patagonia.

Cabe destacar por último que el Campo de Hielo Sur es la segunda masa de hielo continua y extrapolar más extensa del mundo.

Para los glaciólogos es muy importante comparar fotografías aéreas Trimetrogón realizadas por la fuerza aérea de los EE.UU., en diciembre de 1945, las que se usaron para confeccionar la carta preliminar de Chile a escala 1:250.000 y que cubrieron a todo el país, con las modernas imágenes del satélite Lansat 8 y que el sitio de la NASA Earth Observatory liberó hace un tiempo con las últimas imágenes del Campo de Hielo Norte, en la Patagonia.

“Son imágenes de muy buena calidad” explica el glaciólogo Andrés Rivera del Centro de Estudios Científico (Cecs) de Valdivia.

Además, los glaciólogos cuentas para sus estudios de los siguientes vuelos tales como: el vuelo Hycon-IGM de 1970, vuelo OEA-IGM en 1961, SAF de 1976 y 1980, y el vuelo CONAMA 1998, que nos proporcionan un valioso material comparativo y de estudio científico del devenir y retroceso de los glaciares chilenos en general con las modernas imágenes satelitales.

En un artículo publicado por el Earth Observatory dice que “El San Valentín ha estado retrocediendo dramáticamente” y agrega que se ha demostrado que entre 1870 y 2011, este glaciar perdió 14,6% de su superficie, mientras que el San Rafael un 11,5% durante el mismo período.

El glaciólogo Eric Rignot, del Jet Propulsion Laboratory de la Nasa dice que “el rápido adelgazamiento de los glaciares del Campo de Hielo ilustra el impacto global del calentamiento climático” y comenta que “los glaciares de la Patagonia experimentan algunos de los adelgazamientos más espectaculares del mundo por unidad de superficie” más que en Alaska, Islandia o Groenlandia.

El derretimiento de un glaciar no es un fenómeno anormal, el problema es que si lo hace muy rápido y no hay nevadas se encogen. “En este momento, todo ellos se reducen a causa del calentamiento climático”, afirma Rignot.

Los efectos de las mayores temperaturas en el aire aumentan el derretimiento de todos los glaciares de Chile, a los que hay que sumar los efectos negativos en los caudales de los ríos y embalses de todo Chile, donde algunos glaciares ya están en estado de fragilidad o de desaparición que provocarán graves crisis en las necesidades de agua para el consumo humano, productividad agropecuaria y asentamientos humanos.

Loable son los movimientos sociales agrupados de la Coordinadora de los Territorios por la Defensa de los Glaciares que demandan la defensa de los glaciares de Chile y en promover una Ley de Glaciares para asegurar su protección y preservación.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista