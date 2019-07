Opinión 11-07-2019

Caliche Sangriento: el emotivo encuentro entre el cine histórico y el público linarense

La valiosa cinta patrimonial que retrata una visión humana de la Guerra del Pacífico se exhibió en el Teatro Municipal este sábado recién pasado ante un conmovido público y las palabras de antesala y cierre de Luis Felipe Horta, Director de la Cineteca de la Universidad de Chile y uno de los restauradores de la emblemática cinta de Helvio Soto.

Es que ver Caliche Sangriento es por sí mismo un hecho histórico. Estuvo doblemente a punto de desaparecer, primero por la censura política y luego por las deplorables condiciones en que se encontraron las copias. De tres ejemplares se logró hacer una y aun así faltaron pequeños fragmentos y una escena que fue imposible salvar. Por eso tenerla aquí en Linares a sus 50 años de aniversario fue un nuevo acto de rebeldía.

Esta cinta, según explicó Luis Horta al público presente “se filmó en Antofagasta en 1969 y se enmarcó dentro del nuevo cine chileno, corriente en la que también figuró Miguel Littín y Raúl Ruiz, que vino a renovar el tipo de películas que se hacía en nuestro país, y tiene la particularidad de hacer una lectura moderna de la Guerra del Pacífico, en donde desde la ficción podemos releer nuestra propia historia”.

El mismo año de su estreno la censura de nuestro país trató de impedir que se exhibiera porque tocaba un tema sensible y desde una visión humanista del conflicto bélico. Y también porque expone una mirada económica de los intereses de la guerra. Aun así ganó Caliche Sangriento y se convirtió en un éxito de taquilla a finales de los años 60.

Sin embargo, años más tarde los negativos originales se perdieron y las tres copias encontradas estaban en muy mal estado; deterioradas, con hongos y decoloradas. La memoria histórica estuvo a punto de desparecer, hasta que un grupo de ex alumnos de Helvio Soto lograron reconstruir una versión lo más cercana al original. Este trabajo de recuperación se hizo en Chile y México, tanto con la imagen como con el sonido, en los mismos estudios donde se trabajaban las películas de Cantinflas. Gracias a este proceso la película se ha podido conservar y se pudo presentar en Linares gracias al trabajo colaborativo entre el Festival de Cine Felina, la Municipalidad de Linares y la Universidad de Talca.

Caliche Sangriento, una cinta emblemática, pero por sobre todo testigo y testimonio de nuestra historia que hoy nos permite interpretarla, no solo como un elemento de entretención sino también de análisis y reflexión.

La concurrida función terminó con un conversatorio liderado por Luis Felipe Horta, quien manifestó su interés en volver a nuestra ciudad para la 5° Versión del Festival de Cine FELINA a realizarse en octubre de este año.



Casi 2 horas de humanidad de una parte de nuestra historia que fue agradecida por los linarenses asistentes, quienes en su mayoría se quedaron para reflexionar sobre el cine como patrimonio, conocer el trabajo de restauración y recordar fragmentos de nuestra historia.







(Claudia Araya A, Periodista)