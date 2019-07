Crónica 02-07-2019

"Caliche sangriento", la película de Helvio Soto, celebra sus 50 años con exhibición única en Linares

Hasta nuestra ciudad llegará Luis Felipe Horta, Director de la Cineteca de la Universidad de Chile, para presentar una versión restaurada de esta emblemática cinta el sábado 6 de julio a las 16:00 horas en el Teatro Municipal

Es 1880, Chile se encuentra en Guerra con Perú y Bolivia y “Caliche Sangriento” lo muestra desde la mirada de su director, Helvio Soto (1930 – 2001), abogado y uno de los realizadores más importantes de nuestro cine. Conocido también por ser el padre del comunicador Ricarte Soto.

Caliche Sangriento -censurada en su época por herir la dignidad nacional- pone en tela de juicio las razones que nos llevaron a la guerra. Se trata de un tesoro del cine nacional que estuvo a punto de ser olvidado si no fuera por el trabajo de Luis Felipe Horta y sus compañeros de equipo, quienes como ex alumnos de Helvio Soto decidieron recuperar esta cinta patrimonial y embarcarse en la difícil tarea de rescatar y restaurar esta película. Gracias a este trabajo y la gestión colaborativa entre la Municipalidad de Linares, el Festival FELINA de cine nacional y la Universidad de Talca, los linarenses podrán ver de manera exclusiva una de los filmes más importantes de la historia del cine chileno, restaurada y en su cumpleaños número 50.

Caliche Sangriento será presentada por Luis Felipe Horta el 6 de julio a las 16:00 horas en el Teatro Municipal de Linares. Es gratis y no hay buscar entradas.