Opinión 08-05-2018

Calle “Diputado Jorge Ibáñez Vergara”

Con gran alegría, recibimos de parte de la Directora de Obras Municipales María A. Araya Catalán, la notificación que el actual Concejo Municipal de esta ciudad, en reunión ordinaria Nº 39 de 26 dic. 2017, acordó nominar la calle 5 del “Parque Residencial Las Palmas”, con el nombre de “ Diputado Jorge Ibáñez Vergara”.

El Dcto 5709 de 27.12.017 así lo establece, documento que hicimos llegar inmediatamente a la Sra. Angélica Beltrami viuda de Ibáñez, quien a su vez nos solicitó hacer llegar los agradecimientos al ex Alcalde Rolando Rentería por haber dispuesto que el nombre de Jorge Ibáñez fuese anotado en el Registro de Personalidades Linarenses.

Ello fue motivado por la gestión encabezada por este docente y otros amigos del ex Diputado Ibáñez como Alfonso Astete, Renán Espinosa, Samuel Mallea, Augusto Humeres, Nivaldo Calabrán Espinoza, Raúl Vergara, Arturo Castro, César Concha Pinochet y 45 firmantes más.

Todos, los firmantes agradecemos al actual Alcalde Mario Meza y señores Concejales que, prontamente se dio la oportunidad y nominaron a la calle 5 del loteo como Diputado Jorge Ibáñez Vergara.

Cabe recordar que Jorge Ibáñez, abogado, fue dos veces Diputado por Linares, llegando en el segundo período a Presidir la Cámara(1970-1971). Antes fue Director General de Correos; miembro de la Soc. de Escritores de Chile, como historiador fue Presidente del Instituto O´higginiano; profesor de la Esc. de Investigaciones, Presidente de Essam, socio fundador y Gobernador del Club de Leones en un distrito de la capital; creador y Secretario del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos y hasta su fallecimiento Ministro del Tribunal Calificador de Elecciones.

Todo lo anterior y mucho más, hablan por sí solo de los méritos de este insigne linarense que nos llevó a pedir perpetuar su nombre en algún lugar de Linares.

Como dato informativo aprovecharemos de darles a conocer a nuestros lectores que otras calles y pasajes de este Parque Residencial Las Palmas” recibirán nombres de otros distinguidos linarenses tales como el del ex Alcalde Juan Salman Sajuria, Tucapel Bustamante Lastra, Profesor Dúrbal Villalobos Sepúlveda (fallecido ex docente del Instituto Linares), de la folclorista Margot Loyola Palacios, del ex Consejero Alejandro Montecino Santana y del ex Intendente Carlos Encina Gutiérrez. Otros nominados son el ex Consejero Héctor Olmedo González y Jorge Inostroza.



René A. Recabarren Castillo