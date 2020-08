Social 20-08-2020

CALLecta Mayor se extiende por una semana Más de 100 hogares hacen último llamado para proteger a las personas mayores en la pandemia

Pese al esfuerzo y solidaridad de muchas personas, la cruzada que une a más de 100 hogares sin fines de lucro solo logró recaudar el 50% de la meta establecida para ayudar a los más de 5.000 adultos mayores que acogen.



“Esto recién comienza para los adultos mayores que viven en hogares, quienes permanecerán en cuarentena por mucho tiempo más que el resto de las personas, y que necesitan a diario mascarillas, escudos faciales, guantes y batas desechables, elementos que llegaron para quedarse en el cuidado y la atención de nuestros residentes”, afirman los representantes de más de 100 hogares convocantes de la CALLecta Mayor.



La campaña impulsada por Fundación Las Rosas, Conapran y Fundación San Vicente de Paul junto numerosos hogares sin fines de lucro de todo el país no logró la recaudación esperada. Considerando que estas instituciones han aumentado su gasto en cerca del 40% debido a la pandemia, se definió alargar la campaña.



“Esto no ha terminado”, es el lema para esta nueva etapa que tiene como meta financiar 10 mil kits de protección Covid-19, dos por cada adulto mayor.



La cruzada se extenderá hasta el 22 de agosto. “Queremos invitar a todos los chilenos, especialmente los que no se han sumado aún, a hacer un esfuerzo adicional por nuestros adultos mayores. Serán seis días más de reconocimiento y afecto por aquellas personas que trabajaron toda su vida y hoy se encuentran emprobrecidas, enfermas y muchas veces en abandono”, dice Claudia Castañeda, directora de desarrollo de Fundación Las Rosas.



Para entregar el apoyo basta con realizar una donación en línea en la página web www.callectamayor.cl. Se invita a aportar desde ½ kit de protección personal por $5.000, o el monto que cada persona pueda.