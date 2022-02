Política 24-02-2022

Cámara Baja decidió renovar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur

La medida fue visada con 72 votos a favor, 37 en contra y seis abstenciones, por lo que la solicitud fue despachada al Senado.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en sesión especial, una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur.

Tras un debate que se extendió por poco más de 45 minutos, la medida fue aprobada con 72 votos a favor, 37 en contra y seis abstenciones, por lo que la solicitud fue despachada al Senado.

Durante la discusión, el diputado independiente René Saffirio aludió a la llegada del futuro Gobierno a La Moneda: "Tengo confianza en que una nueva etapa se puede abrir, pero se puede abrir con la generosidad, con el diálogo y con la apertura necesaria para entender que este es un conflicto que debe enfrentarse multisectorialmente, y no sólo desde el punto de vista militar, policial o judicial", relfexionó.

A su vez, el jefe de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, emplazó al Presidente electo, Gabriel Boric, "a no restarse de poder él, desde sus atribuciones, convocarnos a votar una nueva ampliación del estado de excepción en la Macrozona Sur", pero también a "no titubear ante la migración ilegal y extender el estado de excepción en la Macrozona Norte".

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, planteó que "cada vez que venimos al Congreso a pedir la renovación del estado de excepción, tenemos argumentos bastante sólidos apoyados en los datos, no es solamente una percepción".

"Los datos hablan de que hay menos usurpaciones, hay menos bloqueo de caminos, hay menos delitos violentos. Sin embargo, siguen sucediendo cosas, por lo tanto, esos hechos de violencia justifican aún más la presencia de las Fuerzas Armadas para apoyar a las policías en las cuatro provincias", sostuvo.

La Cámara Alta sesionará desde las 14:00 de la tarde para revisar el mismo tema.