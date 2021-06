Crónica 02-06-2021

Cámara de Diputados aprobó en general proyecto que tipifica como delito la contaminación y robo de agua

La iniciativa presentada por Cristina Girardi fue aprobada por 148 votos y volverá a la comisión de Recursos Hídricos por ser objeto de indicaciones. La misma apunta a establecer penas de cárcel y multas a quienes afecten el agua.



La Cámara de Diputados y Diputados aprobó en general con 148 votos a favor y una abstención el proyecto de ley que tipifica como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas.

El proyecto presentado con firmas transversales de Cristina Girardi (PPD), José Miguel Castro (RN), Daniela Cicardini (PS), Diego Ibáñez (CS), Carolina Marzán (PPD), René Saffirio (IND), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Sebastián Álvarez (EVOP) y Daniel Núñez (PC), tiene como finalidad establecer penas de cárcel efectivas y millonarias multas a quienes usurpen, contaminen o afecten las aguas de cualquier modo.

“Este proyecto es un homenaje a personas que han peleado muchos años por el agua en Chile”, expresó Cristina Girardi, autora de la iniciativa, destacando a Lorena Donaire, Verónica Vilches, Rodrigo Mundaca y Luis Soto.

“Este proyecto apunta a sancionar de verdad a aquellos que roban el agua, no a los pequeños que necesitan agua para su subsistencia, sino apunta a las grandes empresas agrícolas, forestales que se roban el agua, pretendiendo penalizar con cárcel y no solo multas”.

Asimismo, Girardi remarcó que la moción nace tras conocer en enero pasado que nuevamente, el exministro Edmundo Pérez Yoma fue sancionado por prácticas asociadas a la extracción del agua en la Provincia de Petorca, teniendo que pagar una multa “mínima”.

“Este proyecto se origina debido a que en enero del presente año la DGA multó nuevamente a Edmundo Pérez Yoma, por prácticas asociadas a la extracción ilegal del agua. Esta multa se traduce en 14 millones y solo se refiere en la desviación de recursos hídricos”.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán, firmante de la iniciativa, señaló "que nunca más un dirigente o dirigente se sienta amenazado por defender condiciones mínimas de dignidad y de vida, por defender que a nadie le falte el agua. Todo lo contrario, que sean los usurpadores del agua, los que secan los valles sin misericordia, sin conciencia, sin humanidad, los que a partir de ahora se sientan amenazados de que les va a caer esta ley encima, que ya no podrán dañar impunemente la vida de las personas".

"Este proyecto, representa una oportunidad, un aliciente adicional que nos permite decir “PAREMOS EL ABUSO DEL AGUA”, pues esta no puede significar jamás un privilegio de unos pocos. Nos hemos dado cuenta que no hay solo zonas de sacrificio por contaminación, sino zonas de sacrificio por la sequía, y recurro a esta denominación con propiedad, pues he visto el abandono por falta de agua, he visto cómo mueren animales, cómo las personas deben elegir entre tomar agua o lavarse las manos", agregó la diputada Marzán.

Finalmente, Cristina Girardi insistió en la escasez hídrica por la que atraviesa la zona de Petorca. “50 litros tienen los habitantes diariamente por medio de camiones aljibes. Un palto consume 66 y estos personajes tienen acaparados 2.323 litros por segundo”, cerró.

El proyecto fue objeto de indicaciones, por lo que volverá a la Comisión de Hídricos para revisar las indicaciones.