Crónica 21-01-2017

Cámara de Diputados Comisión de Medio Ambiente solicitó informe a Cancillería para comprobar que Chile no viole acuerdos internacionales tras recibir a ONG ambientales

A comienzos de enero, representantes de las ONG chilenas Fundación Terram y FIMA, junto a la organización internacional Basel Action Network (BAN), enviaron una carta a la Presidenta Bachelet, para advertir el riesgo que corre nuestro país por el posible incumplimiento de tratados internacionales en el caso que el Ministerio de Medio Ambiente apruebe la propuesta para el reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos de la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor.



Pese a que la carta hasta ahora no ha tenido una repuesta por parte del ejecutivo, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, decidió citar al Director Ejecutivo de BAN, Jim Puckett, para profundizar respecto a la gravedad que esta modificación tiene y las implicancias para Chile.



Por medio de un video y una declaración, Puckett explicó que si el cambio propuesto por el Ejecutivo se lleva a cabo, Chile incurriría en al menos dos incumplimiento de tratados internacionales, por un lado la Convención de Basilea, que prohíbe el transito transfronterizo de residuos peligrosos, a menos que el país de origen no tenga ninguna posibilidad de gestionar su residuos, lo que no ocurre en el caso de Chile; y por otro, la Convención de Viena que establece que los firmantes no se conducirán de ninguna manera que pudiera ir en contra de un acuerdo internacional, incluso cuando éste aún no ha entrado en vigencia, como es el caso de la enmienda prohibitoria de Basilea.



Al respeto, el representante de BAN fue claro en señalar que “la posición de Chile expresada por el Ministro de Medio Ambiente es incorrecta, pues no puede simplemente ignorar la enmienda de prohibición que su país ha ratificado, porque actualmente falten cerca de 7 países antes de que entre en vigor. No es solo miope, es antiético e ilegal”.



A la comisión asistió también Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, en representación de las ONG chilenas firmantes de la carta, quien respondió preguntas de los parlamentarios y señaló que, “este es un problema de fácil solución, basta con que el Ministerio de Medio Ambiente se allane a realizar pequeños cambios en el reglamento para que éste cumpla los compromisos suscritos en el Convenio de Basilea y su enmienda prohibitoria. En ese sentido, no entendemos la posición del ministro Badenier de poner en riesgo al Estado de Chile, vulnerando un convenio internacional”.



En tanto, la Diputada Cristina Girardi se refirió a la obligación de Chile de cumplir sus tratados internacionales y de legislar por el bien común “Nosotros tenemos que hacernos cargos de nuestros pasivos, esa es la ley REP”, sentenció.