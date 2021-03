Opinión 10-03-2021

CAMBIAR Y ADAPTARSE





La pandemia por COVID19 nos tiene a gran parte del mundo avanzando en nuestros quehaceres desde casa. Esto es una nueva dinámica de vida no sólo en lo laboral y educacional, sino también en lo familiar, personal y comunitario. Las organizaciones se adaptaron e innovaron en sus procesos desde una transformación que involucra a todos los que conducen y operan la organización, llevando la adaptación como consigna.

Así como en la naturaleza, en las organizaciones aplica el mismo principio de Darwin: no sobrevive el más fuerte, sino que el que mejor se adapta. Lo único constante en el ámbito organizacional es el cambio, y esta pandemia a semanas de iniciarse ya evidenciaba las transformaciones que se venían, y quienes fueron capaces de preverlo, lograron salir adelante a través de la adaptación.

Hemos aprendido más que nunca a utilizar y valorar los sistemas online. Específicamente, en el ámbito de la educación superior diversas plataformas aceleraron un cambio que ya venía materializándose hace más de una década a través de este aprendizaje. Grandes universidades del mundo venían implementando sistemas de formación virtual, que tenían cada vez más inscritos y formados, pues se puede formar a profesionales remotamente. Blackboard, Teams y Zoom son las tecnologías más utilizadas que permiten entregar apuntes, tomar evaluaciones, abrir salas, generar espacios de trabajo en equipo, de este modo lo que podíamos hacer presencialmente ahora lo hacemos de manera virtual.

La transformación no ha sido ni será instantánea, pues hemos ido aprendiendo de las tecnologías, métodos y herramientas que vamos implementando, y ese aprendizaje es por sobre todo humano. Las tecnologías avanzan, pero somos las personas las que nos adaptamos, aunque nos resistamos a ello. El cambio debemos hacerlo en lo personal y grupal para que luego la organización completa comience a transformarse.

La tecnología juega a nuestro favor, ya que impulsa nuevas innovaciones que digitalizarán cada vez más espacios de nuestra vida. La innovación digital estaba a la vuelta de la esquina hace unos meses y la contingencia aceleró el paso, ya estamos parados mirando la esquina de la cuadra siguiente, por lo tanto, adaptémonos.





Óscar Gutiérrez

Académico Escuela de Ingeniería Industrial

Universidad de Las Américas