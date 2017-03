Opinión 05-03-2017

Cambio climático en Chile

“ Pretender que el cambio climático no es real, no hará que desaparezca” Leonardo Di Caprio.

El título de este artículo, quizás le parezca poco atractivo ,por llamarlo así, dado que hoy a diario en los medios comunicacionales se habla de ello, dado que sucede en nuestro país y en el mundo entero. Recordemos que el calentamiento global, es conocido también con el nombre de “ cambio climático” y es un problema bastante serio que afecta a todos los seres humanos y seres vivos que habitan el planeta Tierra.

Hoy es un fenómeno innegable. Dígase lo que se diga el clima está cambiando. La pregunta es ¿ hasta cuándo y cuánto?....

Al respecto ,leí y hoy deseo compartir con Uds. un extracto de la entrevista practicada a los Doctores Olga Barbosa y Antonio Lara, de la Academia de Ciencias Ambientales y Evolutivas , de Ciencias forestales y recursos, respectivamente. Se dice que los trabajadores agrícolas que siembran y cosechan la tierra en la zona central del país ,son los que mejor y más saben del Cambio Climático .Ellos no tienen estudios científicos, pero saben el porqué las plantas no crecen, si llueve menos; si las temperaturas son más altas o más frías. Saben que antes los pozos entregaban agua a no más de 8 mts. y hoy a cerca de 80 mts. Ello ocurre en toda la zona central. Al respecto las evidencias científicas respaldan y avalan las afirmaciones anteriores y dan cuenta que “ comenzamos” a vivir los efectos del re-calentamiento global y que las actividades que realiza el hombre ,son los responsables de este fenómeno.

La presencia del Co2 ( dióxido de carbono) en la atmósfera ha superado las 400 partes por millón,duplicando en poco más de 100 años los niveles que existían antes de la “ era industrial”, Durante toda la civilización humana los niveles de dióxido de carbono se mantuvieron entre 180 y 280 partes por millón .Por lo mismo la NASA y expertos de la ONU aseguran que la temperatura de la tierra ha subido 1ºC como promedio.

Felizmente en Chile, el Océano Pacifico ha moderado este impacto a nivel global de la temperatura ,pero aún así se revelan cambios significativos ( últimamente se ha informado de una gran grieta en los hielos de la Antártica ,por ej.) Investigaciones encargadas al Ministerio del medio Ambiente ( U. de Chile) y al Centro de Agricultura concluyen que de no aplicarse medidas de mitigación de largo alcance y profundas “ no solo viviremos en un país más cálido, menos lluvioso, más propensos a las tormentas y con más días nublados ,sino que los paisajes cambiarán debido a la poca disponibilidad de agua y al avance de las dunas y a las zonas áridas”.

Habrá además traspaso de cultivos tradicionales de la 4º región hacia el sur, también afectará a la cobertura de las plantas en general y a los bosques nativos. De continuar el calentamiento global, el informe de la Univ. de Chile dice que es muy posible que “ tengamos que conformarnos con contarles a nuestros nietos, en 2 o 3 décadas más, como eran nuestros paisajes cuando recién comenzaba este siglo”.

No muy auspicioso o agradable se nos presenta el panorama próximo ¿verdad? pero la realidad es ésta ,el aumento de la temperatura en todo el territorio ya es una verdad indesmentible, acaso Ud. amigo lector ¿recuerda que nuestra ciudad de Linares ,tuvo antes 35 grados de calor? Este ha llegado y al parecer para quedarse .En invierno las temperaturas serán menores, pero siempre 3,5 más que en otros inviernos.

En el norte, Calama y otras ,las temperaturas subirán casi 2ªC sobre las actuales y en el 2050 subirán casi 2,3ª más ,pasando de 1,3 C a 3,8ª C la mínima en invierno. Ello afectará las precipitaciones, la nubosidad y el paisaje ,debido al contraste con el océano que moviliza el aire de la costa hacia el continente .Lo que, además disminuyen las lluvias ,aumentando los eventos extremos: tormentas eléctricas y granizadas como en el trópico, pero con episodios súbitos, como si fuera verano o invierno, alternativamente, nos expresa el Dr. Fernando Santibañez. Su afirmación la corroboramos recientemente con los aluviones producidos en el Cajón del Maipo en pleno verano.

Hoy ya llueve 10 días menos que hace 100 años según la Direcc. de Meteorología de Chile .En 17 años más se registrarán 46 mm. Menos de agua caída y en el 2050 serán 64 mm. Menos .Para el norte será peor.

Todo esto afecta, como es de suponer la disponibilidad de agua para la agricultura. La disminución del ecosistema sensible ,como los bosques nativos, desplazando hacia el sur el clima que hoy tenemos en el norte Chico y el centro sur. En cambio en Iquique y Calama aumentan las precipitaciones .Los estudios de variabilidad climática realizado por el Dpto. de Geofísica y Matemática de la Univ. de Chile, explican que en el altiplano del Norte Grande habrá aumentos de lluvia en primavera y en el verano.

La existencia de este Cambio Climático progresivo en Chile, va extendiendo sus bordes hacia el sur en un promedio de 50 km. En pocas décadas, empujando los climas propios de la zona del Norte Chico a la zona central que ya se manifiesta hasta la Araucanía.

Por último y como una forma de afianzar lo antes expuesto, os invito a recordar que en julio pasado hubo tormentas de arena y vientos, lluvias intensas e inundaciones en 3 regiones del norte : Arica a Calama y solo hace pocas horas ,aluviones desde la región de O`Higgins a la región de Coquimbo ,anunciándose para la próxima semana nuevas precipitaciones en la Cordillera de los Andes .Ojalá que éstas, no nos traigan nuevas desgracias personales, ni más daños al ecosistema.

Os invito a pensar con Barak Obama ( ex Pte.de USA) que “ El mundo debe unirse para hacerle frente al Cambio Climático .Pocos científicos discuten el hecho de que si No hacemos algo, enfrentaremos más sequías, hambrunas y desplazamientos masivos que generarán más conflictos durante décadas.



(René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista)