Cambio climático o desastre climático (Parte II)

Hablamos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termohalina de la que no se comenta mucho. Esta es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo, es importante por la gran participación que tienen en el flujo de calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre, como ejemplo, es una de las razones porqué Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a que están en la misma latitud norte. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora, entrega oxígeno de la superficie de la tierra hacia las profundidades oceánicas donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás en el pasado, cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites (no a los niveles que se pronostican), esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían suceder, si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la tierra cambiaría hacia algo, no están muy seguros qué tanto y como exactamente, pero sí de lo que están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado, excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte de los océanos se convertirían en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno.

Esto originaría que las bacterias anaeróbicas. ¡Sí!, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de esas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de éstas, el sulfuro de hidrógeno llenaría el aire de la superficie y si hemos olido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. La tierra entera olería a huevos podridos.

Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, sino que es bastante tóxico y definitivamente exterminaría las especies de animales que viven en las costas.

Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente. Pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación.

La Tierra se está calentando increíblemente, ese es un hecho.

Las evidencias nos dicen que nuestro planeta está cambiando, pero esta vez, todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando.

Si comparamos nuestra existencia humana sobre la Tierra con la edad de nuestro planeta, es la nada misma. Aquí estamos todos desde hace muy poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo mas queremos estar aquí? Está en nuestras manos, en nuestras conciencias y en las decisiones que tomemos.

Hoy día, la gran mayoría de los científicos concuerda que el planeta se está calentando más de lo que debería y quienes no lo aceptan, invaden los medios con informaciones falsas o promesas de un desarrollo económico fugaz, en relación al daño provocado al medio ambiente, para incitar a la polémica y que son generalmente representantes de grandes empresas a quienes, un cambio drástico de emisiones de dióxido de carbono, sus métodos extractivos destructivos, explotación exagerada, y ambición, los exterminaría, bueno no a ellos, por ahora, sino a sus compañías, compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales y aquí sabemos muy bien quienes son.

Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados, además el consumismo ha formateado en la sociedad, deseos compulsivos de compra innecesarias, en desmedro de las necesidades reales de las personas, para mantener a flote sus corporaciones y perpetuar el nivel de riquezas y privilegios de élites y la desigualdad económica y social de las mayorías.

En nuestro país, durante los primeros días de septiembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó un mapa de conflictos socioambientales 2018, como un desgraciado aporte al problema climático, dando cuenta de la existencia de 116 casos, de los cuales 63 son conflictos activos, 30 latentes y 23 cerrados con sus consecuencias.

Los conflictos identificados están asociados a los sectores productivo de: Energía, Minería, Pesca y Acuicultura, Forestal y sector Agropecuario.

Los conflictos socioambientales o ecoterritoriales señalados por el INDH, corroboran una vez más la existencia en Chile de un modelo de apropiación y explotación irracional y masivo de recursos y bienes naturales comunes sin técnicas de abatimiento de contaminación o con un procesamiento mínimo para proteger el medio ambiente, y que se destinan preferentemente hacia los mercados de exportación.

Este modelo de despojo (extractivismo) incluye no solamente los sitios o lugares donde se extraen con técnicas no recomendables de los recursos de bienes comunes, sino también, la construcción de infraestructuras de procesos, acopios, o asociadas a la producción y la provisión de energías y de infraestructuras vial y ferroviaria para el transporte de los mismos, como los sitios de disposición final de residuos y abandonos de faenas sin las medidas medio ambientales que la ley lo exige.

A propósito del informe del INDH, el mismo permite distinguir entre los conflictos de convivencia, donde las comunidades afectadas se organizan para defender sus derechos ambientales y aquellos conflictos entre formas distintas de relacionarse con la naturaleza y la forma de ver el mundo, en este caso las comunidades se han organizado para defender sus modos de vida, en rigor, irreconciliables con la actividad extractiva, etc.

Un documento publicado esta semana por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés), dice que, de no alterarse el actual patrón productivo que provoca el cambio climático, la habitabilidad en el planeta será insostenible.

Como ya lo hemos señalado, en los últimos 10 años la Tierra ha atravesado por una gran cantidad de desastres naturales ligados a devastadoras tormentas, incendios forestales, sequías, muerte de corales, oleadas extremas de calor e inundaciones en todo el globo; y todo esto ha sido desencadenado con el incremento de un solo grado centígrado en el ambiente.

Ahora, este equipo de investigadores ha estimado que si la temperatura supera los 1.5 ° C en el año 2030, la situación climatológica empeorará.

“Ya estamos viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1 °C, con condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino en el Ártico, entre otros cambios. Por esta razón se necesitan cambios “sin precedentes” en todos los aspectos de la sociedad para limitar el calentamiento global a 1.5 °C”.

“Las decisiones que tomemos ahora serán decisivas”





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista