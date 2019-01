Crónica 31-01-2019

Cambio Climático: “Olas de calor” amenazan la supervivencia de cultivos agrícolas nacionales

Inhibición del crecimiento, envejecimiento adelantado, deshidratación y quemaduras en tejidos y frutos, son algunas de las consecuencias más visibles.

El desarrollo de nuevas variedades mejor adaptadas a eventos de “estrés térmicos” se presenta como una necesidad urgente para asegurar la seguridad alimentaria de la población.

El alza de las temperaturas a nivel global es uno de los fenómenos más evidentes asociados al cambio climático, siendo actualmente uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria agrícola nacional. Una “ola de calor” como la registrada el pasado fin de semana en la zona central, puede ocasionar importantes consecuencias negativas para algunos de los vegetales más consumidos por los chilenos. Arroz, trigo, tomates y frutales, sufren por estos días los efectos del fenómeno denominado “estrés térmico”, el que afecta el desarrollo y rendimiento de estos y otros cultivos que son parte de la alimentación básica de los chilenos.

“No hay que olvidar que asociado a las altas temperaturas hay un déficit hídrico y una alta radiación lumínica. Estos estrés combinados provocan síntomas visibles que se traducen en envejecimiento adelantado, deshidratación y quemaduras en tejidos y frutos, además de la inhibición del crecimiento. A nivel de rendimiento, el calor excesivo impide el transporte de nutrientes de la planta hacia los granos y frutos, lo cual disminuye la calidad y el tamaño de éstos”, afirma la Dra. Elena Vidal, académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor e investigadora asociada del Instituto Milenio de Biología Integrativa iBio, parte de la iniciativa científica Milenio del Ministerio de Economía.

Durante el día los cultivos experimentan fluctuaciones de temperatura cuya magnitud varía dependiendo de la estación, y por ello es esperable que las plantas posean mecanismos de adaptación que les permiten seguir funcionando ante oscilaciones térmicas. Sin embargo, el exceso de calor termina por inactivar estas defensas, acelerando su desarrollo y provocando que los frutos maduren más rápido. Al contrario de lo que muchos puedan pensar, esto no es positivo ya que frutas y verduras no alcanzarán su punto óptimo de maduración, perjudicando la productividad ya que finalmente no podrán ser comercializadas.

Al respecto, la Dra. Anita Arenas, investigadora de iBio y postdoctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias y del Instituto de Bioquímica de la Universidad Austral de Chile, agrega “Cultivos como el maíz o la caña de azúcar están adaptados a climas con temperaturas promedio sobre los 30ºC, ajustando su metabolismo fotosintético e impidiendo la pérdida de agua. Si pensamos en cultivos importantes para la seguridad alimentaria de Chile y el mundo, como el trigo y el arroz, veremos que sus temperaturas óptimas de crecimiento varían entre los 24ºC y 28ºC respectivamente, y que el umbral en el cual comienzan a evidenciar “estrés térmico” se encontraría entre los 32ºC a 35ºC, justamente las temperaturas que por estos días se registran en la zona central de Chile”.

El futuro augura que los sistemas biológicos, y en especial las plantas, se verán forzados a adaptarse al alza de las temperaturas y de las sequías a causa del cambio climático, lo que traería diversas implicancias. Las investigadoras concuerdan en que el desafío para la industria agrícola será generar variedades de cultivos mejor adaptadas a estas nuevas condiciones adversas de crecimiento. De lo contrario, los agricultores nacionales deberán buscar nuevas regiones de cultivo, emigrando desde zona central hacia el centro sur, desde los valles centrales hacia la precordillera, o a zonas costeras donde el mar ejerce mayor control sobre las temperaturas.



