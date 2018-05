Opinión 03-05-2018

Cambio climático y sus consecuencias en los océanos

Los océanos juegan un papel fundamental en la regulación del equilibrio climático global de la Tierra: absorben el calor y lo redistribuyen en el mundo a través de las corrientes marinas y las interacciones con la atmósfera (vientos). Absorben igualmente fracciones de gas presentes en la atmósfera.

El aumento de las concentraciones de gas de efecto invernadero en la atmósfera comporta una elevación de la temperatura media de los océanos. Además, la absorción de grandes cantidades de CO2. Además de absorber calor, los océanos son un sumidero de dióxido de carbono (CO2). Cuanto más CO2 entra en la atmósfera, mayor cantidad absorben los océanos, donde reacciona con el agua para producir ácido carbónico, que provoca la acidificación.

Se estima que los océanos son ahora el 30% más ácidos que lo que fueron antes de la Revolución Industrial. Las consecuencias de este fenómeno de han hecho sentir ya, en particular con el deterioro de amplias zonas de arrecife de coral.

Los científicos piensan que esta acidificación podría reducir las reservas de carbonatos de calcio presentes en las aguas marinas, en particular el aragonito, una sustancia muy importante al ser utilizada por numerosos organismos para construir el caparazón.

Según un reciente informe de las Naciones Unidas, los océanos sanos debieran constituir, por el contrario, el sistema de captura y de almacenamiento del carbono más eficaz y rentable del planeta. Gran parte de las emisiones, por ejemplo, es interpolada y conservada por ecosistemas marinos como los manglares, los pantanos y las praderas submarinas. Si se moderara la deforestación terrestre, y a su vez se restableciera el equilibrio de estos ecosistemas marinos, se reducirían en un 25% las emisiones, conjurando de esta forma peligrosos cambios climáticos.

Los impactos sobre el Cambio Climático están afectando a las temperaturas de los mares y océanos, al suministro de nutrientes de los ecosistemas marinos, la composición química del océano, los vientos, las corrientes oceánicas y eventos extremos como son los ciclones.

Todos estos, a su vez, afectan a la distribución de alimento, ciclos de reproducción, migraciones de animales marinos, etc. de millones de especies que dependen del mar para obtener su alimento diario, incluida las poblaciones humanas.

Los principales impactos del cambio climático en nuestro medio ambiente marino son:

El nivel del mar podría aumentar en más de 60 centímetros durante los próximos 100 años debido al derretimiento de los glaciares y el hielo polar, y la expansión térmica de las aguas más cálidas. El aumento del nivel del agua tendrá un serio impacto sobre los ecosistemas marinos. La cantidad de luz que llega a las plantas en alta mar y las algas depende de la fotosíntesis puede ser reducido, mientras que los hábitats costeros sufrirán inundaciones.

Después de absorber una gran proporción de dióxido de carbono (CO2) liberado por las actividades humanas, nuestros océanos se están volviendo ácidos. De hecho, el IPCC ha informado de que la captación de carbono antropogénico desde 1750 ha llevado a los océanos cada vez más ácida. El aumento de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, conducen a una mayor acidificación. Las proyecciones estiman una reducción en el pH promedio global de la superficie del océano de entre 0,14 y 0,35 unidades en el transcurso del siglo XXI.

A la vez que el carbonato cálcico disuelto desaparece y no puede ser captado por corales duros, moluscos y crustáceos que lo utilizan para crear sus estructuras y sus conchas. Como consecuencia, estos animales se debilitan y corren riesgos de desaparecer, afectando de este modo a la integridad de las cadenas tróficas a las que pertenecen.

La progresiva acidificación de los océanos se espera que tenga impactos negativos en las conchas marinas que forman los organismos (por ejemplo, corales) y sus especies dependientes. Peces, calamares y otros animales marinos con aletas también puede resultar más difícil para “respirar”, como la extracción del oxígeno disuelto de las aguas ácidas se hace más difícil.

Aumento de las temperaturas puede afectar directamente el metabolismo, ciclo de vida y el comportamiento de las especies marinas. Para muchas especies, la temperatura es una señal para la reproducción, por lo que los cambios de temperatura pueden afectar la reproducción exitosa. Las temperaturas también determinar el número de crías macho y hembra nacidos de las tortugas marinas, así como algunos peces y copépodos (pequeños animales parecidos a los camarones), por tanto, afectará al sexo de muchas especies, amenazando la supervivencia de la población.

Como los océanos se calientan, la ubicación de la temperatura ideal del agua puede cambiar de muchas especies. Un estudio ha demostrado que los peces en el Mar del Norte se han movido hacia el norte o hacia aguas más profundas, en respuesta a las temperaturas del mar. Otras especies pueden perder sus hogares por estas razones. La distribución de las especies de pingüinos en la Península Antártica, por ejemplo, está cambiando debido a la reducción del hielo marino provocado por el Calentamiento Global.

La mayoría de los científicos estiman que el calentamiento global traerá consigo una nueva era de las condiciones meteorológicas extremas e imprevisibles al provocar mayor circulación de las masas de aire (vientos) al producirse mayores diferencias de presiones atmosféricas. Las tormentas tropicales y lluvias más intensas pueden aumentar, ocasionando daños físicos a los arrecifes de coral y otros ecosistemas costeros. Los huracanes Hugo y Marilyn, que llegaron al Parque Nacional de las Islas Vírgenes en EEUU entre 1989 y 1995, respectivamente provocaron un daño enorme a los ecosistemas de coral, o el Katrina en el 2005 que asoló Nueva Orleáns.

“….Y aún seguimos contemplativos, con los brazos cruzados, llenos de soluciones retóricas sin abandonar la ambición por el dinero ni nuestras comodidades, sin hacer los cambios de conductas y productivos necesarios para evitar lo que ya es casi inevitable”.



Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista