Política 05-07-2018

“Cambio radical” representará a regiones en elecciones del radicalismo

Con un masivo acto realizado en el Teatro de la Casa Central de la Universidad de Talca, el Partido Radical presentó a los candidatos y candidatas de la Lista de Regiones “Cambio Radical” a las elecciones a celebrarse a fines del mes de julio.

Conforman esta lista, el ex – Ministro de Justicia Carlos Maldonado en calidad de Presidente; el Dr. Alberto Robles ex – Diputado por Atacama como Primer Vicepresidente; la Diputada por Antofagasta Marcela Hernando como Segunda Vicepresidenta; Mauricio Andrews como Secretario General; Jacqueline Castillo de Arica como Vicepresidenta de la Mujer y Mario Pérez, actual Presidente Regional PR Valparaíso como Tesorero.

Al cargo de Secretario de Organización y Control, postula Óscar Araya, saliente presidente Nacional de la Juventud Radical.

También va a la reelección como Presidente Regional, el Diputado en ejercicio Alexis Sepúlveda Soto, quien dijo que “esta es una lista de regiones que esperamos que cambie el futuro del Partido Radical. Es un partido que tiene una tremenda proyección, pero requiere de una tremenda energía. Por eso estamos contentos de apoyar esta lista que encabeza el ex – Ministro de Justicia Carlos Maldonado. En la región queremos consolidar el trabajo que hemos desarrollado junto a un gran equipo que nos permitió enfrentar las elecciones municipales, superando al Partido Socialista y al Partido Por la Democracia. Nuestras expectativas son grandes en darles un gran triunfo en las próximas municipales”.