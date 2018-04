Política 25-04-2018

Cambios a la ley de estacionamientos: comisión de economía del senado conocerá propuesta en trámite

Luego de las críticas que generó la entrada en vigencia de la denominada ley N° 20.967 que regula el cobro de estacionamientos, en noviembre de 2016, ingresaron al Congreso Nacional varias mociones para hacer efectiva la primera media hora gratis, uno de los aspectos más demandados por la ciudanía, que no se logró aprobar en la iniciativa original.

En este marco, los integrantes de la Comisión de Economía conocerán las ideas matrices del proyecto que perfecciona la regulación del cobro de servicios de estacionamiento, norma que refunde otros tres textos similares. Esto luego que la propuesta pasara a segundo trámite al Senado.

En cuanto a la ley de estacionamientos, la presidenta de la Comisión, la senadora Ximena Rincón declaró que “es necesario mejorar la ley actual y el nuevo el proyecto que está hoy la Comisión de Economía del Senado resuelve los temas pendientes que tiene la actual ley”.

A juicio de la legisladora, la nueva normativa legal debe lograr un mínimo de equilibrio entre usuarios y empresas en un área “tan sensible como los servicios de salud, como es garantizar la gratuidad en clínicas u hospitales no sólo por el tiempo de la urgencia, sino también al tiempo que dure el tratamiento”.