Crónica 29-09-2021

Cambios en Plan Paso a Paso: Preocupación por quienes no concluyen su programa de vacunación



• La directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal, recalcó que la pandemia aún no finaliza, lo que se observa en el incremento de los casos nuevos y positividad en las últimas dos semanas.



Luego de los anuncios hechos por el Presidente Sebastián Piñera y la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, referidos al fin del Estado de Excepción y a cambios en el Plan Paso a Paso, la epidemióloga y directora de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal, puso énfasis en que esto no marca el término de la pandemia.

“Aún no ha llegado a su fin, como lo confirma el aumento durante estas últimas dos semanas en el número de casos nuevos y en la positividad en los exámenes. Por lo tanto, es fundamental estar alerta y seguir manteniendo las medidas de prevención y precaución”, afirmó.

La especialista precisó que los cambios en el Plan Paso a Paso ponen énfasis en nuevos aforos, dando especial relevancia al Pase de Movilidad, que va de la mano con la vacunación. En este sentido, la epidemióloga hizo un llamado a la población a vacunarse, considerando que aún existe una cantidad alta de personas que no concluyen su ciclo de inoculación, es decir el programa de las dos dosis.

“Dentro del tramo de 50 años y más, existen alrededor de 400 mil personas que no han completado su ciclo de vacunación, lo que las hace más susceptibles a enfermedades graves o desenlaces fatales, mientras que en el tramo de 18 a 49 años tenemos alrededor de 1 millón 300 mil personas que no han culminado el proceso”, explicó.

“Esto es fundamental. Sabemos que las vacunas salvan vidas, que son efectivas y que nos ayudan a cortar la cadena de transmisión, por lo tanto, es necesario seguir haciendo un llamado a vacunarse y a terminar este ciclo, en especial a aquellas personas que tienen dudas o dificultades para concurrir a los centros de inoculación definidos por la autoridad”, concluyó Retamal.