Opinión 05-06-2019

Caminar sobre poemas y cuentos

“Puedes bloquear tus bibliotecas si lo deseas; pero no hay puerta, ni cerradura, ni cerrojo que puedas poner sobre la libertad de mi mente.”

-Virginia Woolf.

Hoy, por primera vez hablaré desde el lugar más puro de mi alma, frente a mi abuelo, mi familia y todos y todas ustedes.

A lo largo de mis 18 años he conocido bastantes personas con un enorme corazón, pero, en este momento elogiaré a Carlos Yáñez Olave, mi compañero en una etapa fundamental de mi vida, mi diario de vida en días en que mi alma se encontraba nublada, aclaro que el diario de vida tiene un candado que nadie ha logrado abrir, mi abuelo.

Quiero felicitarlo por esta gran meta que logró alcanzar mediante meses recordando su brillante, y al mismo tiempo, oscuro pasado, y tecleando su compañera de vida, la agraciada Olivetti.

Me siento orgullosa de tener un abuelo fuerte, valiente y creativo; que viaje por las mentiras de años atrás y haga que sus lectores se estrellen con la realidad, sin miedo al qué dirán, solo impulsado por la justicia que merece su hermano y todo aquel que pasó por lo mismo.

Hay veces en que leo alguna frase creada por este resplandeciente autor y me doy cuenta que cada palabra trasladada desde su ser completo a una hoja de papel, supera los límites de las maravillas del universo; y estoy segura que ustedes al leer las historias del libro, viajarán en una estrella fugaz a un mundo mágico distinto al normal, ya que encontrarán verdades que se han ocultado y un hombre valeroso las ha puesto en letras que vuelan por este súper mundo del que no van a querer salir, pero tienen que estar tranquilas y tranquilos, porque el alma de mi abuelo no se agotará de escribir.

Agradezco poder caminar sobre sus poemas y cuentos para seguir el camino de sus versos, hasta liberar tal como usted lo hace, todo lo que tengo dentro de mí.

Por otra parte, debe saber que estoy muy feliz de que me haya permitido acompañarlo en esta gran creación, y vuelvo a agradecer que me apoye para abrir mis alas y elevarme en esta revolución tan necesaria en la sociedad.

Prometo nunca soltar una hoja y un lápiz.

Felicitaciones tata y gracias por entregarnos tanto.



(Valentina Contreras Yáñez)