Opinión 09-02-2021

CAMINO PAVIMENTADO A RABONES



Una de estas tardes he efectuado mi acostumbrado viaje estival hasta Rabones. Atravieso Linares y llamo al patriarca de la historia local y buen amigo, Manuel Quevedo Méndez, con quien sostengo un risueño diálogo.

No creo le interese a nadie, pero voy en busca de recuerdos de pretéritos años. Desde Villa Alegre, en un viejo camión, apenas concluían los festejos de año nuevo, emprendíamos el viaje. Varias familias de remotas amistades, con un numeroso chiquillerío que abandonada el colegio tras un año de presuntos estudios. El veraneo era tan largo como los meses del estío, hasta las postrimerías de febrero. El camino de tierra rojiza hacia las montañas tenía un olor y un encanto inolvidable, con las ramas de los árboles arañándonos la cara si no se sacaba el quite oportuno. Al llegar al puente Putagán, el polvo invadía todo. Pero era parte del momento. Luego armar dos enormes carpas: una para “los mayores” otra para la juventud.

Pero hace unos años, encontré el camino pavimentado hasta la mitad del recorrido y, en este viaje reciente, la cinta asfáltica llega hasta el puente. Cuál lápida, el duro cemento del progreso, sepultó evocaciones y momentos.

Claro. Estoy de acuerdo. Ello favorece a las numerosas familias que deben tragar polvo en esta época. Además acorta el recorrido, eliminando curvas y peligros. Pero antaño, todo tenía un aliento de aventura indescriptible: las subidas con el esforzado camión Chevrolet de 1947. De repente un estero que atraviesa el camino o una bandada de codornices que cruza a paso rápido por la ruta. Todo olía a campos y yerbas, a amaneceres y humedad.

Ahora, en Rabones encuentro dos o tres carpas modernas y automóviles de igual tenor. Son familias que buscan en la soledad de las montañas un remanso del tráfago de la ciudad. Los niños chapotean en el río.

Antaño, cada lugar tenía un nombre predeterminado de las familias: Los Aguilar, los Lobos, los Orellana, etc. Nadie ocupaba el que no le correspondía.

Atravesando el puente, aún de madera, el camino vuelve a su condición primitiva de tierra y piedras, Sigo algunos kilómetros por este paisaje agreste, sin rasgos de modernidad, que se arrincona hacia las faldas cordilleranas. Una bandada de catas vuela con aguda chilladiza en el cielo de la tarde estival. Hace medio siglo, esos cerros y follajes desbordaban de boldos y copihues. Era un Chile puro y primitivo el que surgía ante nuestros ojos. Con las carretas carboneras, que iban en viaje a Linares, en jornadas de tres o cuatro días. Sin apuro, con infinita paciencia. O los rebaños de ovejas que bajaban de las veranadas. Nada de eso queda ahora.

Algún pololeo fugaz, una aventurilla de verano, tal vez se esconda en esos parajes. También las fogatas de cada noche, donde se conversaba a gritos o se entonaban canciones del momento. Las estrellas, intensas, nítidas, plenas, nos miraban desde el cielo. A veces, un plenilunio lunar llenaba de embrujo aquellos instantes.

En el retorno de esas estancias, la aparición del pavimento nos llenaba de angustias: se volvía a la realidad de lo cotidiano, se abrían las puertas del Liceo, emergía el banco de clases.

En esta tarde de febrero, el pavimento nos acompaña desde el puente y en su cinta gris, voy recordando los nombres de quienes fueron parte de esos meses lejanos y hoy, fuera de esta vida, están inscritos en esa lápida asfáltica.

La tarde se ha vuelto gris. Mi corazón también.





Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia