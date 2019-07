Nacional 11-07-2019

Camión con áridos botó puente de madera en sector rural de Ancud

Un puente ubicado en un camino rural, no enrolado, de la comuna de Ancud, que une el sector de Linao y Quemchi en Chiloé, cayó la tarde de este martes luego que un pesado camión con material de ripio pasó por sobre la estructura destruyéndola en su totalidad.

El puente había sido repuesto hace dos años y quedó completamente destruido tras el incidente que ocurrió alrededor de las 15.30 horas y que no dejó lesionados.

Los principales afectados con la desaparición forzosa de la estructura son los residentes del sector rural de Tiza Bellavista y de Río Negro. Existe un camino alternativo de ripio que no presenta buenas condiciones para el tránsito.

Aún no hay una versión oficial por parte de las autoridades de la comuna.