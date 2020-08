Política 25-08-2020

Camioneros advierten sobre paro a partir del jueves



La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), dio un ultimátum al Gobierno, de tres días, para la pronta aprobación de los proyectos de ley a favor del rubro y la seguridad de los camioneros, luego de los reiterados ataques que han sufrido durante las últimas semanas en la Región de La Araucanía.

De no cumplirse la solicitud en el plazo estipulado, el próximo jueves 27 de agosto, a las 00:00 horas, iniciarán una movilización a nivel nacional. Según explicó su presidente, Sergio Pérez, “no solo de los camioneros de Chile, sino que de todas las organizaciones y toda la gente de trabajo”.

Pérez agregó que “nosotros no estamos para cortar las rutas de las carreteras de Chile, pero sí los camioneros de Chile vamos a estar como un solo hombre porque no vamos a trabajar ni abastecer a la nación si en el Parlamento no entienden claramente que tienen que sacar estas normativas urgentes para entregar las herramientas al Ejecutivo y eliminar el grave problema que tiene Chile hoy, que se llama delincuencia”.

Al respecto, desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que "yo tengo permanente diálogo con conductores de camiones que sienten la inquietud, la ansiedad de no poder desarrollar de manera tranquila su trabajo, por lo mismo, el llamado es avanzar en mejores herramientas, a avanzar en las investigaciones, pero no sujeto a ningún tipo de amenaza ni extorsión".