Política 15-01-2017

Camioneros amenazan con nueva movilización hacia Santiago

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, se refirió a la cuarta visita que realizara Michelle Bachelet a la región de La Araucanía y reveló una llamativa confesión que le hizo tiempo atrás el ex presidente Lagos.

“Cuando era ministro del Interior Jorge Burgos, en un consultivo de camioneros que hicimos en Santiago, le solicitamos al ministro que hablara con la Presidenta para que fuera a a La Araucanía, pero no que fuera a ver la escena de alguna obra, sino que a escuchar las verdaderas víctimas, quienes son las verdaderas víctimas, la gente más vulnerable, los parceleros, quienes están atemorizados por esta situación de delincuencia extrema, más bien terrorismo. También los camioneros somos víctimas” indicó.

En tanto, respecto a la visita de la mandataria, Pérez señaló: "Yo creo que es el momento de que la Presidenta tome medidas como declarar por ejemplo estado de excepción. Los camioneros de Chile no necesitamos ningún privilegio, tenemos que transitar en convoyes protegidos por carabineros, no hay estado de derecho pues”.

Finalmente Sergio Pérez advirtió, “si es necesario llevar de nuevo los testimonios del daño del terrorismo en La Araucanía, lo vamos a tener que hacer porque parece que la primera vez no fuimos muy convincentes. Lo tendremos que hacer en forma más masiva”.