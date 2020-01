Crónica 04-01-2020

Campaña comunicacional busca llegar a todo Chile Especialistas analizan Campaña "Por la Paz" que realizará el Gobierno

Los expertos valoran el llamado a la paz, no obstante, advierten que esta iniciativa debe ir de la mano de una agenda con un fuerte gasto social y de un ordenamiento interno en la estrategia del Ejecutivo.

En la plataforma de Mercado Público el Gobierno realizó un llamado para contratar una campaña comunicacional de alto impacto con el mensaje "Por la Paz" en el contexto del estallido social que comenzó el 18 de octubre, llamado también el día en que “Chile Despertó”. La adquisición ya se hizo y será la agencia internacional de publicidad Walter Thompson la que hará el servicio por $202 millones.

El público objetivo abarca al total de la población, y su objetivo es entregar un mensaje que busca hacer un llamado a las personas para que tomen una postura de calma “para que juntos podamos seguir construyendo un país más justo”, se menciona en la licitación del Gobierno.

Los expertos se refirieron a la campaña mediática con el mensaje "Por la Paz"que busca llegar a todos los chilenos. Al respecto, la directora ejecutiva de Brújula Comunicaciones, Nathaly Álvarez, dijo que "en momentos de crisis se deben evaluar diversas estrategias, una de ellas es apuntar al mensaje de paz, debido a la serie de desórdenes que se han registrado y que han debilitado el movimiento, pero también debido a las críticas que ha recibido La Moneda por la estrategia de seguridad a nivel nacional e internacional".

"Este es un primer paso, pero no se puede dejar de lado la agenda social que es lo que detonó el movimiento, por lo tanto la campaña no tendrá ningún efecto si no viene de la mano con una batería de propuestas que vayan al corazón de lo que ha planteado la ciudadanía. Esto es medidas en salud, pensiones, educación, transportes, entre otras demandas", añadió Álvarez.

Por otro lado, Eduardo López, socio director de la agencia Smartpress, explicó que "es bueno que el Presidente Piñera y el Gobierno ya no utilicen la palabra guerra y sea la paz el concepto utilizado en su estrategia comunicacional. Está bien enfocarse en medios masivos como televisión y radio. No obstante, parece un error gastar tanto dinero en la campaña cuando estamos debatiendo temas como subirle el sueldo y las pensiones a los chilenos”.

“Me preocupa que el Gobierno busque asesoría externa cuando a los asesores internos no los escucha o acaso no son suficientes para cumplir su labor. Creo que es mejor que el Gobierno a través de sus ministros y subsecretarios hagan trabajo más en terreno y también ocupen la vitrina de los matinales para que puedan explicar los detalles de la agenda social y sus implicancias”, concluyó el especialista de Smartpress.