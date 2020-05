Social 14-05-2020

Campaña “Cuidemos el agua” hace llamado a tomar conciencia en el Maule

• Los últimos 10 años destacan como el período seco de mayor duración y extensión territorial desde mediados del siglo pasado, por lo que se prevé un año muy difícil para la agricultura en el Maule.

Ante la gravedad de la sequía en el país, la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región del Maule con el apoyo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule (CRDP Maule), lanzan una campaña de concientización para el cuidado del agua en la vida diaria y la importancia que ésta tiene en la agricultura.

En relación a la larga sequía que han vivido los regantes, el presidente de la Federación, Máximo Correa, señaló que “el momento que estamos viviendo es complejo y entre todos debemos salir adelante agrupados. Nos gustaría que las personas entiendan que éste no es un problema sólo de la agricultura, sino que es de todos”.

Por su parte, el director ejecutivo de la CRDP Maule, Sebastián Pino, indicó que una de las razones para unirse a esta campaña es porque “nosotros como Corporación, dentro de nuestro trabajo tenemos 4 líneas, siendo la que nos une la de Gestión de Recursos Hídricos, donde capacitamos en forma directa a APR vecinales de la región que no están en el registro del MOP, así optimizar el uso de estas. Es un punto en común que nos une a hacer este llamado a cuidar del agua en el Maule”.

Durante la transmisión en vivo mediante Facebook Live, ambos representantes señalaron la importancia de cuidar el agua, ya que es un vital elemento para el ser humano, destacando también que cada uno de los chilenos tiene una responsabilidad en su cuidado y que es una tarea de todos.

A su vez, el dirigente gremial hizo énfasis en la importancia del agua. “Estamos preocupados de saber cómo viene el año productivo, tenemos estadísticas y hemos logrado tener antecedentes, por ejemplo con las estaciones de nieve que nos han servido para medir nuestro gran embalse que es la cordillera... Hay que entender que todos tenemos que ponernos a trabajar para cuidar el agua, si lo hacemos, podemos lograr que esta sequía no nos pase por encima, al igual que la Pandemia del Coronavirus, debemos cuidar el recurso para que la situación mejore”, concluyó Correa.

La campaña consiste en la difusión de material audiovisual, específicamente un video y piezas gráficas que hacen alusión al cuidado del agua. “Hemos preparado material audiovisual para difundir a través de nuestras redes sociales, las que buscan generar un impacto emocional entre los maulinos, para tomar conciencia sobre la importancia de este recurso para nuestro desarrollo” agregó Sebastián Pino de CRDP.

Finalmente, ambos representantes esperan poder seguir trabajando juntos y construir una relación que les permita apoyar medidas para concientizar y mitigar la crisis del agua para contribuir al desarrollo productivo del Maule.