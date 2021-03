Política 17-03-2021

Campaña inclusiva: candidata independiente por alcaldía de Talca graba canción de campaña en lenguaje de señas



La aspirante independiente a alcaldesa por Talca, Andrea Camargo, quiere dar el ejemplo y diferenciarse de sus contrincantes en materia de inclusión tanto en su campaña como propuestas programáticas ante un eventual triunfo en las urnas, esto porque la aspirante al municipio grabó su canción de campaña oficial en lenguaje de señas para llegar a toda la población y entregar una señal concreta de sus intenciones y no quedarse solo en palabras.

“Decidimos grabar nuestra canción de campaña en lenguaje de señas porque creo que la inclusión debe no solamente ser una consigna y quedar en palabras, sino que se debe plasmarlas en actos concretos. Cuando uno pretende realizar y colocar en la práctica en un futuro una política pública se debe comenzar dando el ejemplo. La inclusión debe ser real y no quedarse sólo en palabras, sino que se debe demostrar con acciones”, señaló Andrea Camargo.