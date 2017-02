Social 25-02-2017

Campaña informativa: Derechos como turistas

El Director Regional del SERNAC, Esteban Pérez y la Gobernadora, Cristina Bravo Castro hicieron un llamado a los consumidores de la provincia a conocer y exigir sus derechos al momento de contratar servicios turísticos, como el precio, a que se respeten las condiciones ofrecidas, a responder en caso de daños, entre otras.

En la Plaza de Armas de Curicó donde se realizó el lanzamiento de la campaña, “En verano, tus derechos te acompañan”, con la entrega de parasol por parte de las autoridades donde explicaron a los consumidores que están disfrutando de sus días de descanso o que se aprestan a vacacionar, que sus derechos al momento de contratar servicios turísticos están totalmente vigentes.

El Director Regional del Sernac, Esteban Pérez, explicó que “que sus derechos en materia de consumo no se suspenden por las vacaciones, por el contrario se profundizan en materia de transporte, de alimentación, de alojamiento, son varios los rubros. Recordarles a los usuarios que en estos casos los derechos se mantienen”, manifestó la autoridad regional.

En el caso de los servicios de buses, Pérez explicó que los pasajeros tienen derecho a ser transportados en condiciones de calidad y seguridad, a las velocidades autorizadas, con los valores acordados y a que las empresas tomen todas las medidas para que no sufran daños, tanto los pasajeros como sus bienes.

La gobernadora provincial, Crisitna Bravo, señaló que hay que disfrutar el verano pero siempre con precaución de no caer en alguna estafa, ya que en época estival aumenta este tipo de situaciones. “Queremos que los consumidores disfruten de lo que queda de vacaciones, por esto estamos reforzando la idea que sus derechos los acompañan a todas partes durante el verano. Muchas veces suele confiarse a ciegas en los servicios de turismo, pero esto se puede convertir en un mal rato cuando las empresas no respetan sus derechos, por eso hago un llamado a informarse y a denunciar cuando son vulnerados sus derechos”, dijo la autoridad.

Además, el Sernac mantiene un convenio con algunos municipios de la provincia y con Sernatur, lo que implica que la ciudadanía, en caso de tener algún problema de consumo, también puede interponer sus reclamos en sus dependencias.

Derechos al contratar servicios turísticos

Las empresas deben entregar información veraz y oportuna sobre los productos o servicios que comercialicen antes que los consumidores compren o contraten, para que puedan tomar una decisión informada y evaluar si les conviene.

Las empresas de turismo deben informar el precio total del servicio, incluyendo IVA, impuestos, pasajes, estadía, transporte y alimentación, además deben cumplir lo que se promete, es decir, las empresas deben respetar y cumplir todo lo informado u ofrecido a través de la publicidad, folleto, afiches, promociones, avisos en prensa o sitios web.

En cuanto al equipaje, las empresas de transporte son responsable de que el equipaje llegue a su destino en buen estado. Si no es así, deben responder indemnizando al consumidor por los daños causados, de acuerdo a la normativa vigente. Declare los artículos de valor en los formularios que por ley la empresa debe ofrecer. Informe al proveedor a la brevedad respecto de cualquier pérdida o deterioro de su equipaje.

En el tema contractual, las empresas o agencias de viajes deben cumplir todo lo que acuerdan con los consumidores. No pueden existir cláusulas abusivas en los contratos, que son aquellas condiciones impuestas que van en contra de lo establecido por la Ley del Consumidor y que vulneran sus derechos, lo mismo con la seguridad, ya que las empresas deben entregar servicios y productos que no arriesguen su seguridad o salud y tomar todas las medidas de seguridad necesarias para el consumidor.

Las empresas deben responder por daños si ocasiona algún perjuicio por un servicio mal otorgado o un producto defectuoso, los consumidores tienen derecho a que lo indemnicen por todo el prejuicio ocasionado.