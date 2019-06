Política 12-06-2019

Campaña No+AFP en el Maule Sur mantiene intervenciones y contacto directo con la comunidad

Los días 10 de cada mes, No+ AFP de instala en un sitio público, impulsando la campaña por una reforma de verdad al sistema de pensiones.

En Linares, esta vez, lo hicieron en las afueras del centro de pagos de pensiones asistenciales a adultos mayores, en calle independencia.

Definitivamente, para NO +AFP, la voluntad de cambiar el sistema no existe de parte de sucesivos gobiernos.

La tarea seguirá, indican en el colectivo ciudadano. Aunque de la reforma del gobierno, precisaron, no se espera mucho, porque legitima un sistema que entrega pensiones miserables.