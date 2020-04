Opinión 21-04-2020

Campanas de Linares- (1)



Cincuenta años después, las campanas de la Catedral de Linares no son las mismas. Es cierto que en lo alto del campanario cuelgan, arropadas cada una en su propio silencio, las que ahora sé que se llaman Leonora, Ambrosia, Diana y Agustina. Así se llaman las campanas, tal como el nombre de quienes las donaron, de familias adineradas y patricias de la ciudad en tiempos lejanos.

Las campanas que mi hermano y yo hicimos alguna vez volar, colgándonos de la cuerda para anunciar el comienzo de la ceremonia que reunía a los que ahora son – en su mayoría – sólo recuerdo, sólo fantasmas en el silencio del templo.

Volví por unos días a Linares. Caminé por los mercados y las ferias, visité amigos, me saludaron circunstanciales transeúntes que me reconocen todavía. Me mezclé con los aromas, los sabores, los colores que siguen siendo los más parecidos al color de la nostalgia.

Las campanas, en lo alto, son la caja de un tesoro inasible: el silencio. Las cúpulas de hierro vacío de las campanas contienen ahora un tañido mudo, un llamado inerte, un canto sin voz: el redoble que no suena. Qué sentido tienen ahora estas campanas hechas para volar y que no vuelan? Quién hace volar a las palomas que ahora tampoco habitan la alta torre que las cobijaba?

Sucede que las campanas de mi pueblo ahora son electrónicas. Las de hierro pero con alma y nombre de mujer, ahora han sido reemplazadas por un organismo electrónico que emite voz de campana, llamado de campana, estentórea música de campana, pero que ya no necesita campaneros puntuales ni cuerdas que bajaban del cielo hasta la tierra, hasta las manos de los acólitos campaneros de 10 años como mi hermano y yo fuimos alguna vez. Del gremio ya no deben quedar muchos en el mundo y los que queden se habrán vuelto cada vez mas prescindibles.

El encargado de la catedral, a pedido del extranjero que vió en mí, me abrió la puerta del campanario. Estuve en el mismo sitio de hace cincuenta años, mirando hacia la altura con el mismo asombro de la infancia, hacia esos artefactos ahora inútiles, desactivados, piezas de la invención humana que por eso mismo eran como abrazos de alma y corazón humano, campanas de Linares cuando redoblaban.

Ahora, se puede –me dijo el encargado- se puede elegir y programar con exactitud la hora, la frecuencia y la voz de las campanas. Este es el botón que dispone el tañido de la campana mayor. Este otro es el de Ambrosia, ésta es Leonora.

Así, se les puede ordenar misa de requiem, misa matutina, ceremonia de ángelus…

Exacto y preciso en horario y entonación, el enorme campanario dice por los altavoces a los cuatro vientos su llamado electrónico, indica con un tañido cada hora, dice el quehacer de las mañanas y la hora del descanso según la partitura de bytes que se le programe.

Las campanas de Linares ya no vibran. El hierro templado por los artesanos que hicieron para ellas esta cuna del sonido ya no llama, no clama, no protesta. Este es otro tiempo.

El sonido le pertenece a la pequeña caja electrónica. Allí está, adosada a la pared, con cuatro o cinco lucecitas que destellan, a la simple y pequeña altura del hombre, demasiado simple y pequeña, demasiado al alcance de la mano. No es lo mismo, no alcanzan ese diálogo que alguna vez tuvieron con la ciudad; no llegan a volar con las palomas que antes se llevaban debajo de las alas, por toda la ciudad, de un lado a otro, las noticias que habían dicho las campanas.

Menos alcanzan, presiento yo, para ser escuchadas en la altura donde el oído que siempre hemos estado esperando que nos escuche, también se ha perdido la oportunidad de saber que existimos porque simplemente ya no nos nombran las campanas.



-Horacio Bascuñán-