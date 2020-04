Opinión 23-04-2020

Campanas de Linares – (2)



Nos aprestábamos a tocar la campana. Arriba, muy alto, en la torre de la iglesia, un entramado metálico, ejes y tuercas del que colgaba la campana; y la cuerda que bajaba desde lo alto y que terminaba en nosotros, mi hermano y yo, extremo terrenal del asunto, que estábamos encargados ese día de tocar las campanas.

No era cualquier día ni cualquier campana: era el día domingo. Se acercaba el inicio de la misa de las 11. La misa de los ricos, decían en mi pueblo. Y la campana era la de la iglesia principal, la Iglesia Catedral, puro estilo románico, líneas rectas combinadas con arcos imponentes a la que las palomas le ponían un aire liviano y alegre cuando volaban al mismo tiempo que sonaban las campanas.

En realidad era nuestro primo, Jorge, el encargado de las campanas. Mayor que nosotros en cinco años. Yo, de doce. Mi hermano de 11.

Se acostumbraba tocar la campana mayor quince minutos antes de que comenzara la misa. Una seguidilla de tañidos que terminaban con un único redoble separado y único que indicaba que era el primer llamado para la misa que en quince minutos más comenzaría. Cinco minutos después, de vuelta a la campana. Y lo mismo: tañer y tañer, para terminar la secuencia musical que no dejaba en paz a las palomas, ahora con dos tañidos nítidamente separados: era el segundo llamado.

Y luego el tercero y último, que a eso vamos...

Ese domingo, mi hermano y yo teníamos la responsabilidad delegada por mi primo que nos había llevado al oficio que él ya sabía de muchísimos domingos anteriores.

Era el jefe, orgulloso de su cometido y preocupado por la perfección del llamado que se escuchaba en toda la ciudad. O sea, trabajo anónimo de los pequeños campaneros, nosotros, que llamábamos sin ser vistos nunca, pero que por las campanas nos sabíamos escuchados por todos.

Había traído para cada uno una pequeña sotana, blusa mas bien, alba creo que se llama, que se colocaba metiendo la cabeza y dejándola colgar. Hasta casi las rodillas. Blanca, con bordados en el ruedo, que nos hacían ver como extraños personajes a mí y a mi hermano, que nos divertíamos de paso con el atuendo, versión de novicios inmaculados desde la cabeza a las rodillas, portando de ahí para abajo piernas agrestes magulladas de aventuras y correrías.

Y allí estábamos, con mi primo recomendándonos precisión y certeza, tanto que era como si el futuro se le viniera abajo si no se tocaban bien las campanas.Y allí estábamos. Con la cuerda en las manos dispuestos para el último llamado.

Y a su orden, faltando cinco minutos para el comienzo de la misa, cuando ya comenzaba la iglesia a llenarse de gente, ... ¡ahora!

Y ahí vamos: nos colgábamos mi hermano y yo de la cuerda. Y la campana, en lo alto volaba y era nítido el badajo que golpeaba el hierro y nítido el aleteo de las palomas que partían raudas hacia el aire junto con el llamado “urbi et orbi”, si se me permite tan solemne latinazgo aprendido en ese tiempo.

Pero la mala suerte o talvez algún pícaro diablo (que en esos lugares también suelen asentar su oficina), quiso que esa vez las cosas no salieran perfectas.

Vea. La campana, una vez que tomaba vuelo, nos mecía al vaivén de la cuerda casi sin esfuerzo. Pero venía el instante difícil: al terminar la serie al vuelo, retener de golpe la campana, …dejar pasar ( 1…2…3…4 segundos) y hacerle sonar una campanada, una sola, nítida y potente. Frenar otra vez el envión y llevarla a un segundo ¡talán! Y luego el tercero y último para cumplir la faena.

¡Sujétenla! ordenó mi primo. Y casi en seguida: ¡ahora! Y allí va el último tañido: Eso! un talán potente y digno. Como se espera. Pero las fuerzas de los pocos años no alcanzan para retener el vuelo de la campana y aunque el grito es perentorio, ¡sostengan!, sale una cuarta campanada, desvaída, errática, floja, pero audible!. ¡Talán …! Maldita campanada que queda colgada del aire y parece no terminar nunca. Y esa campanada inoportuna todavía sigue resonando cuando se desata la ira de nuestro primo que viene furioso y nos propina a cada uno de nosotros, sus acólitos, un vigoroso coscorrón que no sólo duele. Humilla. Nos hace llorar de rabia impotente.

Y entonces mi hermano y yo nos quitamos sin ceremonia alguna el atuendo monacal y lo tiramos a la mierda. Y recobramos la civilidad. Y regresamos a casa, llorosos y rabiosos. Para nunca más volver.

Después, la vida nos llevó por rumbos diversos. Pero siempre cercanos. Digo a mi hermano y a mí.

Porque mi primo prefirió otros caminos. Eligió ser soldado del glorioso ejército de Chile y alguna vez anduvo a cargo de una patrulla de soldados que me buscaba a mi y a otros compañeros que huíamos por los cerros de la cordillera. Era para hacerme comparecer prisionero ante sus otros patrones, prisionero por querer otras ideas. Mi pueblo, desde los cerros, se veía lejano y en silencio, sin campanas ni palomas. Mi primo me buscó, pero no me encontró nunca. Y me alegra contarlo.



-Horacio Bascuñán-