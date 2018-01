Nacional 11-01-2018

Campos cuestiona solicitud de la Corte Suprema dé más recursos para el Sename

El ministro de Justicia, Jaime Campos, se refirió este miércoles a la carta enviada por la Corte Suprema a la Presidenta Michelle Bachelet, en la que expresó su preocupación por la calidad del servicio que entregan algunas instituciones, en especial el Sename. A juicio de Campos, los cuestionamientos del Poder Judicial no son "ninguna novedad". "La Excelentísima Corte Suprema constata un hecho que este ministro y el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha venido sosteniendo reiteradamente, que es afirmar que la política de la institucionalidad de los menores en Chile está absolutamente colapsada", sostuvo tras asistir a la presentación de las nuevas entrevistas videograbadas para menores vulnerados, en el Centro de Justicia de Santiago.

En ese sentido, la autoridad añadió que "esa es la razón por la que hemos enviado al Congreso Nacional los proyectos de ley que cambian completamente la política de la institucionalidad sectorial. Y a nuestro entender, mientras ello no varíe, nos vamos a seguir dando vueltas y no vamos a avanzar en una solución efectiva". "Es por eso que yo hago un llamado al Parlamento, que así como ya ha aprobado tres o cuatro proyectos de ley en esta materia, confío en que a la brevedad puedan aprobar los otros proyectos más sustantivos que están pendientes", agregó. Campos aseguró que aún no llega a su escritorio la misiva enviada el 29 de diciembre pasado y que fue firmada por el entonces presidente del máximo tribunal Hugo Dolmestch, y descartó que el Poder Judicial haya incurrido en alguna injerencia en otro poder del Estado como el legislativo. "Es al revés. Es bueno que en estas materias los poderes del Estado opinen, máxime si están animados por un propósito de colaboración y de mejorar el sistema actual. Yo soy un convencido de que tanto el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial están empeñados en el mismo propósito, al menos la actitud colaborativa en este orden yo no la pongo en duda bajo ninguna circunstancia", afirmó.