Nacional 30-08-2017

Canal 13 "congela" participación del médico Ricardo Soto en "Bienvenidos"

A una semana de los polémicos dichos de Ricardo Soto, el médico panelista de "Bienvenidos", Canal 13 decidió bajar la participación del profesional del espacio matutito.

Si bien hoy no estaba contemplado contar con su presencia en el espacio "Medicina consciente" del programa animado por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, el canal del grupo Luksic resolvió "congelarlo" de pantalla por un tiempo aún indefinido. El martes 22 de agosto, Soto habló del MMS, también conocido como Solución Mineral Milagrosa, señalando que su consumo ayudaba a desintoxicar el organismo. No obstante, la polémica recomendación le valió más de 130 denuncias de los espectadores al Consejo Nacional de Televisión (CNTV). El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) y el Seremi de Salud hicieron un llamado a no consumir el producto por tratarse de una solución utilizada como desinfectante industrial que en Chile no está catalogado como medicamento. El MMS es dióxido de cloro, una solución al 28% de clorito de sodio y agua destilada que se vende por internet como una supuesta cura para enfermedades como el cáncer, sida y otras dolencias. Ante el revuelo generado, la estación televisiva señaló mediante un comunicado que "reedoblaremos nuestras alertas y cuidados en la preparación de pautas. Ya en el programa del martes, el planteamiento del doctor Soto recibió las contrapreguntas del panel y se advirtieron los riesgos de esta sustancia. Hoy (el miércoles pasado) presentamos una entrevista con Isabel Sánchez, jefa de la Agencia Nacional de Medicamentos del ISP, en que se planteó la posición de la autoridad médica. Insistimos que en ningún caso en el programa se recomienda o se ha recomendado usar sustancias o medicamentos sin la supervisión profesional correspondiente". Antes los dichos de Soto, el Colegio Médico decidió analizar su caso en el Tribunal de Ética