Nacional 01-03-2019

Canal tendrá que pagar $10 millones por difundir imágenes no autorizadas en programa sobre infidelidades

En febrero de 2016, J.P.R.L. recibió una llamada desde el canal Chilevisión con una oferta tentadora: que fuera a un casting para un programa de turismo con su ex pareja y el cual se llamaría "5 días y 4 noches". La estudiante aceptó y terminó viajando a Ecuador con el acuerdo de ser grabada en ciertas ocasiones. Sin embargo, en dicho país la situación fue distinta: sus pasos eran registrados las 24 horas del día con cámaras escondidas y micrófonos audiovisuales.

Esto, ya que verdaderamente ella era la protagonista de uno de los capítulos del programa de dicho canal, "Manos al Fuego", el cual tenía como fin exponer infidelidades. Al enterarse, se negó a firmar el documento de cesión de imágenes relacionado con dicho programa. Pero la situación no terminó allí. Ya de regreso en Chile y hasta antes del día 15 de noviembre de 2016, un día antes de la emisión del capítulo, fue contactada con la misma finalidad a lo que se negó. Sin embargo, su decisión no se respetó. Es por este caso que el Cuarto Juzgado Civil de condenó a la empresa Red de Televisión Chilevisión S.A. a pagar una indemnización de $10.000.000 a la joven por difundir imágenes sin autorización. "No poseen relevancia pública" En su fallo, la magistrada María Paula Merino Verdugo señaló que pese a estar acreditada "la existencia de la obligación que pesaba sobre" el canal de no grabar a la afectada en un programa distinto al autorizado, " correspondía a ésta acreditar que cumplió con dicha obligación, sin embargo, no rindió prueba alguna al efecto, sino que alega que no hubo incumplimiento contractual puesto que pagó la remuneración correspondiente". Esto, pese a no haber suscrito un pago por el programa "Manos al Fuego.