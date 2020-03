Nacional 07-03-2020

Cancelan primer concierto en Chile producto del Coronavirus

Finalmente el Coronavirus terminó afectando a la escena musical en Chile, pues el concierto de Sammy Hagar junto a su banda The Circles es el primero en ser cancelado en el país a raíz de este virus.

Fue el propio equipo del ex Van Halen que decidió cancelar su gira completa por Sudamérica, que contemplaba una presentación en el Movistar Arena de Santiago el próximo 14 de marzo.

Según se detalló, la producción del show ofreció todas las opciones a la banda, pero fueron ellos quienes finalmente decidieron no exponerse al virus y múltiples viajes en avión.

De esta manera Sammy Hagar y The Circle retomarán su actividad musical en julio, cuando inicien una gira por Estados Unidos.

En los próximos días la producción a cargo del espectáculo informará a quienes adquirieron boletos cómo será la devolución del dinero.