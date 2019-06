Opinión 02-06-2019

Cáncer de Próstata

En Chile, anualmente, mueren más hombres por cáncer de próstata que en accidentes de tránsito. Las últimas cifras oficiales hablan de aproximadamente 2.300 fallecidos al año por causa de esta enfermedad; mientras que, por accidentes automovilísticos, mueren alrededor de 1.200, y por otros tipos de cánceres como, por ejemplo, el de mama, el número de pacientes fallecidas alcanza las 1.400.

Esto nos habla también de la efectividad que tienen las campañas educativas para prevenir las diversas problemáticas. En el caso del cáncer de próstata, se hace indispensable trabajar en la educación de la población, para prevenir y/o detectar precozmente una enfermedad que pronto podría llegar a considerarse “crónica” y no “mortal”.

Durante años, esta enfermedad ha cargado con un estigma no solo por el riesgo de muerte, sino por los posibles efectos secundarios de su tratamiento; pero hoy, con una detección temprana, es posible evitar muchas de esas consecuencias. En Chile, existen todos los tratamientos que hay países como Estados Unidos. Y si bien, la incidencia de este cáncer es muy alta (a los 80 años casi el 80% de los pacientes tiene células cancerosas), en general es poco invasivo y muchos casos pueden ser controlados solo con un “seguimiento activo”: término muy reciente, pero absolutamente esperanzador, ya que no conlleva ningún tratamiento invasivo ni efecto no deseado.

Así las cosas, se hace indispensable invertir en campañas de educación que enseñen a los hombres a prevenir y detectar oportunamente, desde los 45 años (o 40 si hay antecedentes familiares) con un simple antígeno prostático.





(Dr. Felipe Balbontín Fox, Presidente Corporación Chilena contra el Cáncer de Próstata)